Modric le ganaría el pulso a Francia por el Balón de Oro

¿Puede un campeón del mundo –como Antoine Griezmann, Kylian Mbappé o Raphaël Varane– ganar el Balón de Oro? Sí. Víctimas de la dispersión de los votos y de la campaña del Real Madrid por Luka Modric, los tres franceses verán a este último levantar el galardón este lunes en París. En una entrevista con la AFP en octubre, el volante Paul Pogba esperaba “de todo corazón” que le dieran el Balón de Oro a uno de sus compañeros campeones del mundo.

“Sea ‘Grizou’ (Antoine Griezmann), Kylian (Mbappé) o ‘Raph’ (Raphaël Varane), lo merecen mucho más que yo”. Este lunes, a las 3 de la tarde, hora de Colombia, se conocerá el ganador de esta edición en una gala presentada por el exjugador David Ginola.



El croata con un aire a Johan Cruyff ha ganado todo desde que perdió la final del Mundial contra Francia: mejor jugador de Rusia 2018 y mejor futbolista para la Fifa y la Uefa de la temporada pasada. Sin embargo, Varane es el único jugador que ha ganado la última Liga de Campeones –con el Real Madrid– y el Mundial.



“Es obvio que los jugadores ofensivos dan más alegría al público porque marcan goles. Eso puede explicar por qué jugadores como (Cristiano) Ronaldo o (Lionel) Messi, además de ser extraterrestres en el mundo del fútbol, se han repartido los últimos diez Balones de Oro”, comentó hace poco Laurent Blanc.

Luka Modric, el mejor jugador de la temporada para la Fifa. Foto: Reuters

“La temporada de Varane con el Real Madrid es excelente, no se puede hacer mejor. ¿Vas a elegirlo? Yo lo haría”, añadió el exentrenador del París Saint-Germain frente a la prensa. Y es que son 180 periodistas de todo el mundo los que votaron del 9 de octubre al 9 de noviembre. Tener que elegir entre tres pretendientes en lugar de uno es una desventaja para los franceses.



“Tal vez habría que haber llegado a un acuerdo entre los tres franceses este año para decir ‘hay que votar por él’. Porque están en riesgo de anularse entre ellos en favor de Modric”, expuso Philippe Tournon, exjefe de prensa de la Selección de Francia a L’Equipe.



Modric se ha beneficiado de la maquinaria del Real Madrid. “Los clubes saben hacer campaña, como el Real Madrid hizo a menudo por Cristiano Ronaldo, pero como ya no está (se fue a la Juventus) ahora ha hecho campaña por Modric”, dijo Rémy Lacombe, redactor jefe de France Football, revista que otorga el premio, a L’Equipe.



“He puesto todos los ingredientes de mi lado para ganar el Balón de Oro. Después, ¡yo no puedo votar en lugar de la gente!”, comentó a la AFP la estrella del PSG Kylian Mbappé, quien cumple 20 años el próximo 20 de diciembre y se consolará sin duda, si no gana el Balón de Oro, con un nuevo premio, el trofeo Kopa, también entregado por France Football este lunes por la noche.



Este premio se entrega al mejor jugador de menos de 21 años tras el voto de 33 ganadores del Balón de Oro vivos, entre los cuales están Messi, Cristiano Ronaldo, Michel Platini y Zinedine Zidane.



