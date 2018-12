Modric asegura se queda en el Real Madrid hasta el 2020

El centrocampista croata de Real Madrid Luka Modric declaró en una entrevista con la prensa de su país que se quedará en su club hasta el 2020, y lamentó la ausencia de Ronaldo y Messi de la ceremonia de entrega del Balón de Oro, que ganó este año.

"Pérez (Florentino, presidente del Real Madrid) me dijo ya en verano: 'Sácate de la cabeza cualquier pensamiento de que te irás del Real, no te dejaremos'. Cumpliré mi contrato hasta el final, es decir, el año 2020", dijo Modric a la edición del diario deportivo croata "Sportske novosti".



El Inter de Milán intentó el pasado verano el fichaje del croata, y los medios italianos aún no descartan el traspaso del último ganador del Balón de Oro. Modric, que puso fin a diez años de hegemonía de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sobre el Balón de Oro, lamenta en la entrevista la ausencia de estas dos estrellas en la entrega del galardón, el pasado día 3.



"Su ausencia no es lógica. Resulta que los trofeos tienen importancia sólo cuando ellos son ganadores", asegura Modric, capitán de la selección de Croacia, subcampeona en el último Mundial de Rusia 2018.



"Eso no es justo con los compañeros jugadores ni los votantes que durante diez años los nombraban a ellos, ni tampoco con el fútbol ni con los aficionados", agrega en la misma entrevista. "Ronaldo y Messi son fenómenos, superan a todos por la calidad. Pero aquí se trata de la actuación en la temporada", concluye.



En cuanto a su nombramiento como mejor jugador de la temporada, Modric se muestra agradecido a quienes "han reconocido la calidad del juego y la contribución a los equipos" en que ha jugado, pero indica que "lo que más importa es el éxito del colectivo".



"Cada Balón, cada premio, lo veo como un reconocimiento simbólico a mis compañeros con que he ganado los trofeos. Nadie está por encima del equipo ni puede hace nada sin los compañeros", dice.



Preguntado sobre la posibilidad de retirarse de la selección croata, como han hecho varios de sus coetáneos con que ganó la plata en el Mundial de Rusia, el futbolista, de 33 años, asegura que por el momento no tiene intención de hacerlo. "Jugaré para Croacia con el mismo fervor que el primer día mientras que el seleccionador me necesite, y uno puede jugar a alto nivel hasta los 38 años", concluye Modric.



EFE