Un serbio llega a reforzar las filas del Real Madrid

El Real Madrid anunció este martes el fichaje del delantero internacional serbio Luka Jovic, procedente del Eintracht de Fráncfort, para las seis próximas temporadas.

"El Real Madrid C. F. y el Eintracht Frankfurt han acordado el traspaso del jugador Luka Jovic, pendiente del reconocimiento médico. El jugador queda vinculado al club durante las seis próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2025", anunció el club merengue en su web.

"El club blanco se refuerza con un delantero que esta temporada ha sido una de las grandes sensaciones del fútbol europeo", con sólo 21 años, indicó en otro comunicado el equipo español.



El Real Madrid no precisó el montante del traspaso, aunque según el diario deportivo español Marca, éste ronda los 60 millones de euros. El 30% de ese dinero, según el Marca, será para el Benfica portugués, que lo había cedido al Eintracht, quien luego ejerció la opción de compra por el serbio.



El nombre del jugador, formado en el Estrella Roja de Belgrado, se barajaba ya como posible fichaje del Madrid, tras haber demostrado su talento durante dos años en la Bundesliga, donde ganó una Copa de Alemania y llegó a las semifinales de la pasada Europa League con el Eintracht.



"Estaba claro que no seríamos capaces de rechazar ofertas de cierto tamaño. Para el Eintracht es un buen e importante traspaso. Deseamos a Luka lo mejor en el futuro", dijo Fredi Bobic, director deportivo del Eintracht Fráncfort, en un comunicado este martes.



El de Jovic es el tercer fichaje oficializado por el Real Madrid, de nuevo entrenado por el francés Zinédine Zidane. Los anteriores fueron el defensa Eder Militao y el atacante Rodrygo, a la espera de la estrella belga Eden Hazard, que según la prensa inglesa y española no tardará en salir del Chelsea para irse al Real Madrid.



Tras varios años tranquilos en el mercado de fichajes, el club presidido por Florentino Pérez se está activando para recuperar su brillantez después de una temporada sin títulos y humillante. Así, decidió volver a contar con Zidane, que tras ganar tres Ligas de Campeones seguidas (2016, 2017, 2018) había abandonado el año pasado el banquillo blanco en la cima de su gloria.



