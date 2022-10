La Selección Sub-17 ya logró superar la primera fase del Mundial femenino de la categoría y quiere mucho más. El sábado, muy temprano (6 a. m., hora de Colombia), buscará un inédito paso a las semifinales del torneo, contra un equipo que es toda una incógnita, Tanzania.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua ha basado su gran rendimiento en jugadoras que, pese a que aún tienen edad de prejuveniles, cuentan con mucha experiencia y han jugado este año en todas las categorías de la Selección, desde la sub-17 hasta la de mayores. En esa lista está Linda Caicedo, la mejor jugadora de la Copa América y titular indiscutible en las tres categorías, o Gabriela Rodríguez, que también estuvo en la Copa y en el Mundial Sub.20.



Sin embargo, la jugadora más joven del plantel también ha sido fundamental para tratar de conseguir un logro inédito en el fútbol colombiano: conseguir un título mundial. No es un reto fácil, pero si algo tiene el equipo es convencimiento.



La más jovencita del equipo es la arquera titular, Luisa Agudelo, que, sin embargo, ya puede decir que tiene minutos como jugadora profesional. Tras haber ayudado a Colombia a conseguir la clasificación a esta Copa del Mundo, jugó siete partidos en el arco de Cortuluá y se convirtió en la portera más joven en actuar en el torneo: tenía apenas 15 años y 7 días. Aunque a Cortuluá no le alcanzó para meterse a las fases finales, Luisa tuvo momentos destacados y se quedó con la titular, por encima de las otras arqueras que ya tenían más experiencia, como Erika Montañez.

A pesar de su juventud, Agudelo se ha destacado por su talla (mide 1,73, una buena estatura para el fútbol femenino), su agilidad bajo los tres palos y también con su juego con los pies, lo que ha hecho que Paniagua le entregue toda la confianza para ser titular en el Mundial de India.

Agudelo solamente ha recibido dos goles en tres partidos de la Selección en la Copa del Mundo. Ya venía de una destacadísima actuación en el Suramericano en Uruguay, en el que, en siete partidos disputados, solo recibió dos goles, uno de Chile, en la fase de grupos, y otro contra Brasil, en la última jornada del torneo. Y aún no había cumplido los 15 años: lo hizo tres días después de terminar ese certamen. Ahora espera mantener ese rendimiento contra un rival exigente por talla y físico, para cumplir el sueño de alcanzar, primero, la semifinal del torneo.



La convocatoria al Mundial de la India es el premio para una carrera que comenzó hace relativamente poco. “Empecé en la escuela Balón de Oro, que quedaba al lado de mi casa, entrenaba de 4 a 6 y jugaba contra niños. Tenía como 9, 10 años”, contó Agudelo, en una entrevista divulgada por la cuenta de la Federación Colombiana de Fútbol en YouTube.



Poco a poco, Luisa fue mostrando condiciones y empezó a ganarse espacio. “Me llamaron a la selección Valle con 10 años, era como la quinta arquera. De ahí seguí con Sportings Club de Cali, ya estaba allí con niñas, allí fui mejorando y llegué a Cortuluá, al equipo profesional”, agregó.

Una lesión casi acaba con la carrera de Luisa Agudelo

Sin embargo, hubo un momento en su carrera en que el futuro parecía complicado: un problema médico la sacó del fútbol por un tiempo e incluso se pensó que no podría volver a jugar al fútbol.



“Todo lo que hecho en el club, en la selección, tantas caídas, tantos golpes… pero recuerdo esa vez que me lesioné y pensé que no iba a seguir en el fútbol: tuve una contusión ósea, duré año y medio sin jugar. En ese momento vino la pandemia, así que tampoco fue mucho lo que me perdí”, declaró.



Agudelo es una de las apuestas para el futuro del arco de la Selección de mayores, junto a Natalia Giraldo, la titular de la Sub-20, y aún tiene cuerda para un proceso más en la sub-17.



Con la misma seguridad que muestra en el arco de Colombia, a pesar de su corta edad, Luisa habla con una madurez enorme para una niña de 15 años. “Vamos con la seguridad de que vamos por ese mundial, vamos a ser campeonas con la ayuda de Dios, vamos a ir paso a paso, siempre con una sonrisa en la cara, haciéndolo todo de la mejor manera”, dijo.



