El colombiano Luis Suárez ya tendría un nuevo destino

La temporada del colombiano Luis Hernán Suárez en la segunda división española ha sido espectacular. Ha marcado 17 goles en 29 partidos y esa actuación tiene hoy al Real Zaragoza en puestos de ascenso.

Suárez es poco conocido en Colombia, donde apenas jugó siete partidos con Leones en segunda división, antes de marcharse a Europa. Ahora, está en la mira de varios equipos de Europa.



Sus derechos deportivos pertenecen al Watford de Inglaterra, pero nunca ha jugado en ese club al no tener participación con la Selección Colombia.



(Le puede interesar: Santiago Arias ya se sometió a la prueba de covid-19 para volver)



Zaragoza no lo cedió en su momento para el Preolímpico y el propio jugador reconoció que el DT de la Selección Sub-20, Arturo Reyes, prefirió otras opciones en 2019. Hoy ya no tendría ese problema, pues en octubre del año pasado se nacionalizó español y tiene pasaporte comunitario.

Luis Suárez jura la Constitución y adquiere la nacionalidad española 🇪🇸 pic.twitter.com/XMcKac2pyt — Real Zaragoza (@RealZaragoza) October 3, 2019

Ahora, el diario Corriere dello Sport asegura que ya hay un acuerdo con un club para transferir a Suárez. Se trata de Lazio, quien lo tiene como objetivo para reforzar la plantilla con miras a la participación en la próxima edición de la Liga de Campeones.



En otras noticias: El ‘virgen de hierro’ de la NBA que brilló en una década de excesos)



Lazio está negociando con la firma de empresarios que maneja al jugador, You First. Pagaría entre ocho y diez millones de euros para contar con el colombiano.



“Es un delantero explosivo, capaz de crear acciones de gol por su cuenta, tiene características que son difíciles de encontrar. Es un niño humilde, trabajador, ambicioso. Creo que está destinado a convertirse en un importante 9", dijo Miguel Alfaro, quien hace parte de You First, al diario italiano.



DEPORTES