Luis Suárez revela preocupante drama: 'Es difícil levantarme cada mañana'

El ídolo del fútbol uruguayo, Luis Suárez, contó el drama que vive por los dolores en una de sus rodillas y todo el esfuerzo que ha dado para cumplir de la mejor manera su contrato con el Gremio de Brasil, equipo con el que jugará su último partido contra el Fluminense el próximo miércoles.



De hecho, el goleador cerrará su paso por el Gremio con muy buenos números tras anotar 15 goles y luchar por el título del Brasileirao, torneo en el cual el Palmeiras es el virtual campeón.



El día antes del partido me tomo tres pastillas de noche, una al otro día de mañana, y el día del partido me 'pincho' un diclofenaco, y así es como aguanto. FACEBOOK

En una entrevista, Suárez dijo que "no le podía mentir o robar al club", por lo que dio todo lo que tenía para que su equipo luchara por el campeonado de Brasil.



El delantero, con pasado en Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid, manifestó que sufre una lesión crónica en su rodilla, lo cual lo mantiene con dolores todos los días. Valoró, además, el trabajo de los fisioterapeutas: “Eso para mí no tiene precio, que ellos supieran el esfuerzo que yo estaba haciendo, tomando pastillas y pinchándome para poder jugar, pero porque soy profesional y me comprometí con Gremio para intentar hacer lo mejor posible".

Luis Suárez se estreno con goles en Gremio. Foto: EFE

En el diálogo con '100 % Deportes', 'el pistolero' dijo que amaba el fútbol, pero "también es difícil levantarme cada mañana con dolor".



No obstante, añadió que es "muy cabeza dura" y que quiere seguir jugando al fútbol. Así le da pie al rumor que lo vincula con el Inter de Miami, donde se reecontraría con su amigo Lionel Messi, con quien brilló en el Barcelona.



Confesó que tras lesiones en años pasados en la rodilla le quedó la renguera y no puede extenderla. "Y desde antes de la cirugía vengo con un desgaste de cartílago interno de la rodilla. Eso me genera un pinchazo constante. La suerte que tengo es que no se me hincha la rodilla", dijo.

Suárez llorando por la eliminación de Uruguay. Foto: EFE

En uno de los momentos dolorosos, el ídolo del fútbol uruguayo manifestó: "El día antes del partido me tomo tres pastillas de noche, una al otro día de mañana, y el día del partido me 'pincho' un diclofenaco, y así es como aguanto. Si no tomo todos esos medicamentos no puedo jugar y estar todo el tiempo así es complicado".



Sobre un posible retiro, Suárez dijo que no es fácil decir basta. "Tengo que pensar que en cinco años capaz no puedo jugar al Fútbol 5 con mis amigos. La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos. El que me ve piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo", lamentó.



