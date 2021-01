Luis Suárez salva al líder en el minuto final

El uruguayo Luis Suárez volvió a aparecer y salvó al Atlético de Madrid al marcar el tanto del triunfo en el minuto 90 (1-2) ante el Deportivo Alavés, que consiguió igualar el marcador con diez jugadores tras la expulsión de Víctor Laguardia.

Marcos Llorente adelantó a los colchoneros en el minuto 41 en un jugada aislada y cuando mejor se ponía el partido para los de Diego Simeone en la segunda mitad.



Le puede interesar: (Vea el doblete de Duván y el gol de Muriel en la goleada del Atalanta)



Cuando los vascos se quedaron con un jugador menos, la entrada de Joselu Mato y

Ahí apareció el delantero charrúa del equipo madrileño, para dar tres puntos de oro al Atlético de Madrid en el minuto 90, que le mantienen al frente de la clasificación.



Los alavesistas por su parte, no consiguieron arrancar el año de su centenario con victoria en un duelo en el que apenas remataron a puerta y se quedan con 18 puntos, cerca de los puestos de descenso.



El Alavés cedió espació y el balón al Atlético de Madrid desde el inicio, pero a los colchoneros les costaba abrir brecha en una defensa con las líneas muy juntas.



Solo Yannick Carrasco tuvo la única ocasión clara en los compases iniciales, pero Fernando Pacheco atrapó sin problemas. Con muchos futbolistas albiazules en el centro del campo tras un "once" revolucionado por Pablo Machín, los madrileños buscaban los cambios de juego y las bandas, pero sus intentos fueron muy imprecisos.



De hecho, los de Diego Pablo Simeone no estuvieron cómodos sin poder jugar tan directo como están acostumbrados. La banda izquierda fue la mejor aliada de los rojiblancos, que no tuvieron trabajo en su zaga, pues el Alavés no conseguía avanzar muchos metros cuando recuperaba el balón.



El primer ataque largo del conjunto vitoriano llegó pasada la primera media hora de juego, aunque sin generar peligro ante un Atlético que no quiso tener ningún exceso de confianza.



En una de las pocas llegadas rápidas del Atlético de Madrid, tras un error de los locales, llegó el primer gol en el minuto 41. Marcos Llorente acompañó a Luis Suárez y, tras pase de éste, controló, avanzó y disparó desde fuera del área un balón que rebotó en Víctor Laguardia y evitó el despeje del meta alavesista.



El Atlético perdonó tras la reanudación, período en el que pudo sentenciar antes de la expulsión de Laguardia, pero Luis Suárez, finalmente salvador, y Carrasco, fallaron dos ocasiones. Una de las jugadas clave del encuentro tuvo lugar en el minuto 63, cuando tras consultar el VAR, el colegiado tomó la decisión de expulsar a Víctor Laguardia con tarjeta roja directa tras una falta sobre Lemar.



Al Alavés se le puso cuesta arriba el partido, pero Luis Suárez perdonó en el minuto 70 al cruzar demasiado un pase filtrado de Yannick Carrasco, que completó un gran partido, y el uruguayo dio vida al conjunto vitoriano.



La ventaja numérica dio más facilidades a los del “Cholo” Simeone, que esperaron su oportunidad, como la que tuvo Lemar con un libre directo que adivinó el portero local. El Alavés tuvo el empate en el único remate que logró. Florian Lejeune cabeceó con claridad un saque de falta, pero el balón se estrelló en la cepa del poste y tras golpear en el arquero rojiblanco salió por la línea de fondo.



La entrada de Joselu Mato y Lucas Pérez le dio otra cara a los locales y una combinación entre ambos acabó con un gol en propia puerta de Felipe Augusto, imposible para el portero esloveno. Pero Luis Suárez volvió a aparecer y salvó al Atlético de Madrid en la recta final tras rematar un gran pase de Joao Félix (minuto 90).



El tanto coloca al Atlético como líder sólido con 38 puntos, dos más que el Real Madrid, que ha jugado dos partidos más que los rojiblancos.



EFE