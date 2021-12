Tres partidos consecutivos perdió Atlético de Madrid. Y eso es toda una rareza para un equipo dirigido por Diego Simeone. Es la primera vez que le pasa en el conjunto colchonero. Y la mala racha dejó una explosión de bronca que desplegó esquirlas que alcanzaron a dos de las principales caras del equipo. ya que los medios españoles hacen mención al enojo de Luis Suárez con el entrenador argentino.



El encuentro ante Sevilla comenzó mal para Atlético de Madrid. El croata Ivan Rakitic aventajó a los locales en el Sánchez-Pizjuán. El empate llegó antes del final del primer tiempo, por intermedio de Felipe. Pero el equipo no tenía la pelota y le costaba llegar al arco rival. Es por eso que cuando apenas se jugaban 11 minutos del segundo tiempo, Simeone decidió reemplazar a Luis Suárez. En su lugar puso al brasileño Matheus Cunha.



Lo peor ocurrió en el final, cuando el argentino Lucas Ocampos convirtió el 2-1 definitivo para Sevilla.

Enojo total

Diego Simeone Foto: AFP

La reacción del uruguayo no fue buena. Mientras caminaba por el costado de la cancha, se desquitó con el director técnico. “Pelotudo de mierda. Siempre igual”, se quejó, dando a entender que siempre es una variante.



La realidad indica que Suárez jugó 17 partidos en el actual certamen y fue suplente seis veces. Ocho veces fue reemplazado y sólo en dos partidos pudo completar los 90 minutos. Su rendimiento no es bueno. De hecho solo ha marcado un gol en sus últimos diez partidos. El último frente al Valencia en el empate 3-3, el 7 de noviembre.



Si a la mala racha goleadora del uruguayo se le agrega el mal presente del equipo, el combo es explosivo. Atlético de Madrid enlazó derrotas ante Mallorca (1-2), en el clásico ante Real (0-2) y la de este sábado ante Sevilla (1-2). Tres encuentros que lo empujaron hasta la quinta posición de la tabla, lo que lo está dejando, por el momento, fuera de la clasificación para la Champions League.



Suárez, que fue decisivo en la conquista de la última Liga de España, con 21 tantos, lleva siete tantos en esta temporada. El número está por debajo de su media, pero no parece ser tan malo antes de llegar a la mitad de la temporada.



El primer año de Suárez en Atlético de Madrid obligó a Simeone a cambiar su esquema táctico. Reconoció que necesito armar un equipo que produjera juego para abastecer a un 9 de área como el uruguayo. El resultado fue muy positivo. Se vio un equipo más ofensivo, con más gol y que podía ser exitoso. Pero ese modelo no funciona en la actualidad. Y el entrenador se ve obligado a estudiar variantes.



Para el conjunto colchonero esta es una temporada muy irregular. A su mal andar en la Liga de España, se le suman las dificultades en la Champions League. Allí debió sufrir hasta la última fecha para lograr una milagrosa clasificación tras sumar apenas siete puntos en seis encuentros. El año próximo, deberá enfrentar los octavos de final ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo.



Para Luis Suárez, los objetivos se dividen entre su tarea en España y el intrincado camino de la selección de Uruguay rumbo al Mundial de Qatar 2022. A los 35 años, sabe que está ante el que probablemente sea su última Copa del Mundo, pero la participación no está asegurada. Su rendimiento no mejora y las malas sensaciones se multiplican.

