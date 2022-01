El delantero Luis Suárez, una de las últimas novedades en la convocatoria de la Selección Colombia, habló este miércoles sobre sus expectativas con esta convocatoria y sus posibilidades de jugar contra Perú, este viernes en la eliminatoria a Catar.





Declaraciones de Suárez

Sin gol: "La falta de gol puede ocurrir en cualquier equipo. La Selección viene trabajando bien, pero adelante no tenemos suerte de concretar. Estoy seguro de que todos queremos hacerlo de la mejor manera. No se están dando los goles, pero estamos convencidos de que llegarán, y esperamos que sea contra Perú".



Presión: "Tenemos que tener tranquilidad para, en este partido, volver a celebrar un gol".



Parte anímica: "Somos profesionales para trabajar, no solo a nivel corporal sino mental. Tenemos que estar preparados para estas situaciones. Lo repito: sabemos qué hacer en cada momento, somos fuertes mentalmente para al tener la oportunidad, concretar".



Granada: "Uno viene trabajando en sus clubes, también venía de sequía goleadora de casi dos meses, no me precipité y llegaron dos goles contra Getafe. Así nos puede pasar, nuestros delanteros llevan partidos sin anotar, pero pueden hacerlo aquí. Si yo tengo la oportunidad, espero aportar".



Perú: "Hemos visto los videos de sus partidos, Perú viene con idea clara trabajada hace años. Nosotros nos centramos en lo nuestro. Tenemos que hacernos fuertes en Barranquilla".



Referentes: "Los que vienen a la Selección son jugadores de experiencia, son nuestros referentes: james, Falcao... ellos nos dan confianza, que es lo que uno necesita para una segunda convocatoria".



Minutos: "Vengo haciendo mi trabajo en mi club. ha llegado el momento y estoy contento por eso".







