¿A quién llamaba Luis Suárez? El uruguayo explicó su celebración

Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid, explicó este sábado que ya tenía pensado pedir perdón si marcaba un gol al Barcelona (2-0), como ocurrió, por "el respeto, por el cariño y por ser un culé más", según declaró al término del partido, del que salió aclamado; una "satisfacción y un orgullo".

"Ya sabía (que iba a pedir disculpas por el gol), por el respeto, por el cariño, por ser un culé más, por la trayectoria que hice en el Barcelona, por el momento que están pasando los compañeros y el hincha, que es difícil. Por respeto", afirmó a 'Movistar'.



"Estoy contento por la victoria del equipo, que es lo que queremos defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid. Siempre es importante ganar. Obviamente, el rival de enfrente es especial", apuntó Luis Suárez, con la "satisfacción y el orgullo" de ser aclamado por sus aficionados, a los que transmitió que trabajará "duro y fuerte para tener" al equipo en lo más alto.



Entre él, Joao Félix y Lemar surgieron los dos goles del Atlético. "Cuando tienes jugadores de calidad que están a buen nivel y marcan las diferencias te sientes mucho más cómodo. El entrenador lo tiene difícil a la hora de decidir, hay que aceptar a quién le toca jugar, no es fácil decidir con la calidad que tienen todos. Hoy le tocó a Lemar y Joao e hicieron un partido perfecto", aseguró.



En el festejo de su gol, Suárez se llevó su mano derecha a la cara como haciendo un gesto de llamar por teléfono, un gesto que muchos interpretaron como una venganza hacia el técnico Ronald Koeman.



Cabe recordar que el holandés prescindió de los servicios del uruguayo en la temporada pasada y le anunció la decisión en una llamada telefónica.



Suárez aclaró que no lo hizo para Koeman, sino para "la gente que sabe que tengo el mismo número" y que está "usando el teléfono".



"No. Para nada", contestó el atacante en declaraciones a 'Movistar'. "Había quedado con mis hijos en tono broma que iba a hacer eso", añadió el delantero uruguayo, autor del 2-0 al borde del descanso.



DEPORTES

Con Efe

