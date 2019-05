'No hay que pensar que somos favoritos, o nos llevamos un palo'

El delantero uruguayo del Barcelona Luis Suárez abogó por afrontar al Liverpool el martes en semifinales de la Liga de Campeones sin pensar en que son favoritos tras el 3-0 a favor de la ida, "porque te puedes llevar un buen palo".

"Claro que tenés que estar muy atento y más con las sorpresas que hay en la 'Champions' este año y no pensar que somos favoritos porque te puedes llevar un buen palo", dijo Suárez en la rueda de prensa previa al encuentro en Anfield.

Pese a ganar 3-0 en la ida, Suárez, antiguo jugador del equipo inglés, recuerda que "es un plus jugar acá para el que es jugador del Liverpool". "La gente no va a parar de empujar y (hay que) estar atento durante todo el partido porque a la que te descuides un segundo te pueden macar un gol, se pueden meter en el partido y eso tenemos que tratar de evitarlo", afirmó Suárez.



El delantero uruguayo consideró que la ausencia de Mohamed Salah y Roberto Firmino por lesión "son bajas importantes, pero a nosotros no nos cambia nada de como vamos a plantear el partido". "Tienen otros jugadores con cualidades que por algo están en el Liverpool, la mayoría son internacionales y hay que tenerles mucho respeto", insistió el delantero charrúa.



Suárez, quien reconoció que será especial volver a jugar en Anfield aunque con otra camiseta, advirtió que los jugadores del Liverpool "desde el primer segundo van a salir a apretar". "Hay que estar atentos en los detalles, no cometer faltas tontas, no tener pérdidas tontas, no entrar en la dinámica de ellos de un partido de ida y vuelta ya que tienen jugadores muy rápidos que con espacios te pueden marcar la diferencia".



"Tenemos que hacer nuestro partido", aseguró antes de recordar que "ellos no están acostumbrados a jugar contra rivales como nosotros que manejan muy bien la pelota y en eso nos tenemos que hacer fuertes".



AFP