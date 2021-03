La razón por la que Luis Suárez muerde y pellizca en los partidos

Luis Suárez, uno de los futbolistas más reconocidos del mundo, actual jugador del equipo español Atlético de Madrid, se defendió de los episodios más polémicos de los que ha sido parte, especialmente el mordisco al italiano Giorgio Chiellini en el Mundial de 2014. En entrevista con el periodista inglés Simon Hattenstone, para el periódico ‘The Sun’, el uruguayo también se refirió a las acusaciones de racismo y otros temas personales.

El tan recordado mordisco que propinó el delantero uruguayo le costó cuatro meses de sanción. Ante la pregunta del periodista sobre dicho episodio, Suárez afirma que el “Luis dentro de las canchas no tiene que ver con el Luis que soy afuera”, pues cuando no está tras el balón es un hombre muy tranquilo, un esposo dedicado y un padre amoroso. El futbolista reconoce que en las canchas a veces actúa de manera inapropiada pero que tampoco se ve a sí mismo como “lo ve mucha gente”.



Hattenstone, quien desarrolla la entrevista en una cancha de fútbol, es incisivo al preguntar las razones de su comportamiento, incluso porque el episodio del Mundial del 2014 no fue un hecho aislado, sino que se ha presentado en repetidas ocasiones en la carrera deportiva del uruguayo. El afamado futbolista explica que “cada uno tiene formas diferentes de defenderse”.



“En mi caso, ante la impotencia, la forma, en esas ocasiones, la forma fue esa, pero hay otros jugadores que la forma de reaccionar es quebrándole la pierna al otro, quebrándole la nariz (...) esas cosas son peores, sé que está mal visto lo del mordisco, eso lo entiendo”, dijo.



No obstante, Suárez dice ser consciente de su error, que en su momento fue difícil de aceptar, pero que “lo mejor que uno tiene que hacer cuando se equivoca es aceptarlo, pedir perdón y así fue”, asegura con humildad en la entrevista.



Frente a las acusaciones de racismo en contra del jugador Patrice Evra en 2011, el jugador parece indignarse bastante, pues cree que es injusto y no se considera una persona racista. En primera medida, Suárez explica que las acusaciones se realizaron “sin pruebas” y que al referirse a Evra como “negro” no lo hizo de una forma despectiva. El jugador del Atlético de Madrid atribuye el ‘malentendido’ a un tema cultural, pues justifica que en Uruguay es común utilizar la palabra ‘negro’.



“En otros lugares del mundo le puedes decir negro a una persona sin que se ofenda. Yo no acuso a nadie cuando me dice suramericano, son cosas que pasan dentro de las canchas”, concluye.



Finalmente, Suárez también habló sobre su vida personal refiriéndose cariñosamente a su esposa, la también uruguaya Sofía Balbi, con quien está casado desde 2009. Para referirse a la estabilidad ‘afuera’ de las canchas, el jugador menciona a su familia y en especial porque ha sido ella, su esposa, quién le ha proporcionado esa ‘estabilidad’

