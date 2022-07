El delantero uruguayo Luis Suárez, que estaba en la órbita de River Plate de Argentina, finalmente no llegará a reforzar al club 'millonario'.

Luis Suárez. Foto: EFE

El propio futbolista concedió una entrevista a Ovación de uruguay, en la que admitió que tenía deseo de firmar, pero que la eliminación en la Copa Libertadores, sufrida este miércoles por River a manos de Vélez, cambió los planes.

“Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”, afirmó el atacante.



Además, dijo que tiene sobre la mesa varias propuestas en Europa.



Suárez era el gran sueño de River para reemplazar a Julián Álvarez, quien viajará rumbo a Inglaterra para sumarse al Manchester City.



"Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso”, dijo el atacante.

Dura eliminación

Vélez Sarsfield se clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores la noche del miércoles al empatar 0-0 con River Plate en el estadio Monumental, en Buenos Aires, en duelo de octavos entre equipos argentinos.

El equipo dirigido por el uruguayo Alexander Medina se dio el gusto de desbancar a uno de los favoritos al título al imponerse por 1-0 en el global de la serie, ya que había ganado por margen mínimo el encuentro de ida hace una semana.



La revancha tuvo una acción controvertida cerca del final, al minuto 78, cuando Matías Suárez anotó el gol que le daba a River de llevar la decisión a los penales, pero el árbitro chileno Roberto Tobar lo anuló a instancias del VAR porque la pelota dio en el brazo del autor del tanto.



En cuartos de final, Vélez Sarsfield se enfrentará con Talleres de Córdoba, que en otra serie de octavos entre equipos argentinos eliminó el miércoles a Colón de Santa Fe al vencerlo a domicilio por 2-0 (global 3-1).



