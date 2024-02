¡Insólito! Suárez revela que no fue al Real Madrid por famoso mordisco en Mundial 2014

El uruguayo Luis Suárez hizo una insólita confesión de su frustrado fichaje por el Real Madrid para ser el reemplazo del francés Karim Benzema, quien por el 2014 era bastante discutido en el club de Chamartín.



En el programa La Mesa, grabado en Miami, donde actualmente juega Luis Suárez, el jugador habló de cómo el episodio de la mordida del defensa Giorgio Chiellini, durante el Mundial de Brasil 2014, le trajo más consecuencias que una suspensión de cuatro meses de césped.

Luis Suárez, delantero del Atlético. Foto: AFP

Dijo que podría haber fichado por el Real Madrid y no por el Barcelona, ​​tras una excelente etapa en el Liverpool durante la temporada 2013/2014.



Explicó por qué fracasó el traspaso: “Mi agente estaba hablando con el Real Madrid. Antes del Mundial de 2014, el Real Madrid quería ficharme y todo iba bien... Estaban pensando en vender a Benzema al Arsenal, estaba todo hecho".



Y agregó: "Cuando empezó el Mundial entró el Barça en carrera y yo obviamente prefería el Barça. Con la historia del mordisco, el interés del Real Madrid disminuyó y el Barça se interesó más... De todos modos, tenía las dos opciones y elegí el Barça porque era mi sueño”, afirmó el jugador.

Luis Suárez mordiendo a Chiellini. Foto: AFP

El uruguayo mordió a Giorgio Chiellini en pleno Mundial, durante un partido contra Italia, lo que le valió una sanción de cuatro meses y, por tanto, fue paralizante para los blancos.



El hecho ocurrió en el juego de la fase de grupos de la Copa del Mundo entre Uruguay e Italia. La sentencia de la Fifa fue contundente y se reveló días más tarde de la agresión del 'charrúa'.



La sentencia fue la suspensión por nueve partidos oficiales con el seleccionado de Uruguay. Además, le prohibieron ejercer “cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol” durante cuatro meses.

Luis Suárez durante su último partido con Gremio en condición de local. Foto: SILVIO AVILA / AFP

Al futbolista se le prohibió entrenar con el Barcelona tras su fichaje y no podía ir a los partidos oficiales en un estadio de fútbol. Después de superar la sanción, Suárez ganó todos los títulos que pudo con el club catalán, incluyendo la Champions League de 2015.



Un dato más, aunque no quedaran muchas dudas: Miami será, efectivamente, su experiencia definitiva. “El Inter Miami será mi último club, eso mi familia ya lo sabe. Aún no tengo fecha, pero este es el último paso. Estoy preparado para este desafío final, pero el desgaste es inevitable. Quiero tener cierta calidad de vida”, admite.

