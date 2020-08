Empieza la poda en el Barcelona: primeras figuras que descarta Koeman

El nuevo DT del Barcelona, Ronald Koeman, comenzó a tomar decisiones radicales en el club. Este lunes se conoció desde España que el DT no contará con el delantero uruguayo Luis Suárez y tampoco con Arturo Vidal.

Según informa el medio RAC1, el mismo que reveló detalles de la charla de Koeman con Messi, el entrenador habría llamado a Suárez, en medio de sus vacaciones, para decirle en una breve charla que no contará con él en la próxima temporada.



Así las cosas, el uruguayo deberá rescindir el año de contrato que le quedaba pendiente con el Barcelona y buscar nuevo equipo.

Luis Suárez, goleador del Barcelona. Foto: EFE



Suárez llegó al Barcelona hace seis años procedente del Liverpool. Ha jugado 283 partidos, en los que ha marcado 198 goles.



El atacante había manifestado el fin de semana en una entrevista que le gustaría quedarse en el club. "Me gustaría quedarme en el Barça, siempre y cuando se quiera contar conmigo. Tengo ganas de aportar. Siento el apoyo de la gente desde que llegué y eso me motiva mucho. No tendría problema en ser suplente la próxima temporada", dijo en El País.

Luego de la noticia de Suárez se conoció que el DT también comunicó al chileno Arturo Vidal que tampoco lo tendrá en cuenta.

Arturo Vidal sale a celebrar su gol. Foto: EFE

Se espera que el DT se comunique con los otros referentes de la plantilla que están en duda como Piqué, Umtiti, Rakitic, Alba o Sergi Roberto, para transmitirles sus planes.



