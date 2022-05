La Selección Colombia, que el próximo 5 de junio jugará su primer partido amistoso tras la eliminación del Mundial de Catar 2022, perdió la pieza más importante de la convocatoria hecha por el técnico encargado, Héctor Cárdenas.

Se trata del atacante Luis Fernando Sinisterra, del Feyenoord de Holanda, que aparecía en la lista de 20 convocados para el encuentro contra Arabia Saudí, en Murcia (España), en horario aún por confirmar.



(Lea también: Byron Castillo: ¿qué pasa con Colombia si Ecuador queda fuera del Mundial?)



Su club anunció en redes sociales que Sinisterra salió con molestias físicas de la final del la Conference League contra Roma y por eso no está disponible para su Selección:

Luis Sinisterra is met klachten uit de #UECL-finale gekomen en is daardoor niet beschikbaar voor Colombia: — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 27, 2022

Feyenoord no dio mayores detalles de su lesión

El comunicado del club no da mayores detalles de la lesión de Sinisterra, pero sí destaca las cifras de su campaña. El exatacante del Once Caldas aportó 23 goles y 14 asistencias.



Sinisterra fue escogido este viernes por la Uefa como el mejor jugador joven de la Conference League y además fue incluido en equipo ideal de la competencia.



(En otras noticias: Giro de Italia 2022: exciclista que corrió con Nairo y Chaves, ahora es cocinero)



Hasta ahora, la Federación Colombiana de Fútbol no se ha pronunciado sobre la salida de Sinisterra de la convocatoria y tampoco sobre si tendrá reemplazo en la lista de Cárdenas.



DEPORTES