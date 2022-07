El colombiano Luis Sinisterra, nuevo fichaje del Leeds United, se enfrentará a una carrera contrarreloj para estar recuperado en el inicio de la Premier League.

Sinisterra sufrió una lesión muscular este viernes en el empate de su equipo (1-1) contra Crystal Palace en Perth (Australia).



Leeds, que había batido a Brisbane Roar pero que perdió contra Aston Villa en sus dos amistosos previos, empató esta vez en el Perth Optus Stadium, frente a unos 34.000 aficionados.

Así fue la lesión de Luis Sinisterra este viernes

Luis Sinisterra se retira lesionado en el partido contra Crystal Palace. Foto: Trevor Collens. AFP

El extremo colombiano, que llegó procedente del Feyenoord holandés, fue titular por primera vez con Leeds, y tratará de recuperarse antes del inicio de la liga inglesa, el 5 de agosto.



"Esperemos que no sea mucho..., que no sea nada grave", afirmó el técnico del Leeds, Jesse Marsch. "Evaluaremos eso y esperamos que no sea demasiado malo", añadió. Según Marsch, el colombiano sufrió "una pequeña lesión en el tendón de la corva".



"Cada vez que tenemos una lesión en el tendón de la corva estoy totalmente insatisfecho porque refleja todo lo que hacemos con ellos físicamente", agregó el DT.



Sinisterra, que debutó como profesional en Once Caldas en 2016, fue transferido al Feyenoord en 2018. El club neerlandés pagó dos millones de euros por sus derechos deportivos.



En cuatro temporadas en Países Bajos, Sinisterra jugó 113 partidos y anotó 35 goles, y fue jugador clave para llevar a su club a la final de la Conference League, que perdieron con Roma.



