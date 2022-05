Luis Sinisterra atraviesa ese instante mágico en el que los futbolistas hacen del gol la cotidianidad. Pelota que aterriza en sus guayos toma inevitablemente el destino del gol. Sus zapatazos, a veces violentos, a veces sutiles, antecedidos por carreras veloces o por gambetas desenfrenadas, lo tienen sonando fuerte en su club, el Feyenoord de los Países Bajos. Este atacante colombiano está en su momento, en una gran temporada, cabalgando con el gol de su lado. Y su apellido suena y resuena en Europa, no tanto como Luis Díaz en Liverpool, pero ahí va, haciendo su propio ruido a puro gol.

Sus 23 goles en la temporada no pueden ser casualidad. Son una prueba de su momento. De su eficacia de locomotora goleadora. Es el mejor anotador colombiano en el exterior en esta temporada: Luis Díaz, por citar el ejemplo más próximo, lleva 21 goles (entre Porto y Liverpool). Sinisterra lleva 12 solo en la liga local, la Eredivisie, allá donde compite con el Ajax o el PSV, allá donde los rivales lo sufren cada ocho días y donde sus hinchas se acostumbraron a verlo celebrar.



Pero además, Sinisterra es una de las figuras de la Conference League, que es la tercera competición europea, detrás de la Champions y de la Europa League. Ahí es donde Sinisterra se abre campo con más fuerza, pisa duro con goles que trascienden incluso más que los locales. Lleva 11 en 16 partidos (5 en la fase clasificatoria) y su equipo intentará llegar hoy a la final, en el partido de vuelta de la semifinal contra el Marsella francés, al que le ganó en la ida 3-2, en un partido en el que Luis hizo fiesta, con un gol y con asistencia. Y como si todo eso fuera poco, este extremo también es un virtuoso en el arte del pasegol, lleva 12 asistencias en la temporada. Así que cómo dudar de que ya hace ruido, al punto de que desde Francia, Italia e Inglaterra lo están mirando y ya parece que van por él.



Ese es el principio de esta historia, o el presente, la carta de presentación de Luis Sinisterra para aquel que aún no lo conoce bien, o lo conoce poco, o lo conoce y no se convence todavía. Al fin y al cabo es un delantero silencioso, de bajo perfil, pero que hace tronar con su cotidianidad de goles y pasegoles. Si Luis Díaz hace temblar el mundo, Luis Sinisterra es una fantástica réplica.

La carrera de Sinisterra

Luis Sinisterra Foto: Tomada de Twitter: @Feyenoord

Luis Sinisterra solo tiene 22 años, nació en Santander de Quilichao, Cauca, se hizo profesional en el Once Caldas, es delantero, pero más que delantero es un extremo, es decir, de esos delanteros que habitan fuera del área y que llegan a ella de visita, muy a menudo, para descargar allí toda su potencia, su precisión, con goles, con pasegoles.



Si le preguntan a quién se parece en su juego, Sinisterra dice con voz firme que a Juan Guillermo Cuadrado, el volante de la Juventus y a quien admira, solo que Luis se destaca por la izquierda. Por eso será que en algo se parece a Díaz, basta con verlo en sus expediciones sobre la banda izquierda, veloz, intrépido, con amagues que van de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro para desacomodar al rival de turno, para crear su propia mira de tiro y sacar sus explosivos disparos. Él dice que es un atacante con sacrificio, para atacar y defender, con gol y con asistencia, lo dice así, con personalidad, y no son palabras en el aire, porque él las aterriza en la cancha en cada nuevo partido de su equipo.

Sinisterra se ha convertido en el favorito del público en Róterdam y parece estar listo para dar el paso a una competencia más grande.

TWITTER

Sus actuaciones son tan buenas en esa liga que la prensa lo tiene entre los mejores. Mikos Guka es periodista de AD Sportwereld de los Países Bajos, y al ser consultado por EL TIEMPO, da un panorama que lo comprueba. “Tiene gran temporada, muy fuerte en los duelos europeos y bueno en la competición (local), con grandes estadísticas y es el único jugador (de Feyenoord) en ataque que puede crear ocasiones de la nada. Sinisterra se ha convertido en el favorito del público en Róterdam y parece estar listo para dar el paso a una competencia más grande. Su punto débil parecía ser ayudar a defender en la intensidad que el entrenador exige a sus jugadores, pero también ahí está dando pasos, y lo que más destaca es su capacidad física”, opina.



Pero entonces íbamos en que Sinisterra se hizo en el Once Caldas de Manizales, donde jugó por tres años, entre 2016 y 2018. Cinco golecitos de liga eran solo una semilla para ir floreciendo. De los Países Bajos se fijaron en esos cinco golecitos, algo le vieron a este espigado delantero, un potencial, un enorme futuro, un brillo de diamante, porque fueron por él y se lo llevaron. Cifras extraoficiales de prensa indicaron en su momento que los holandeses adquirieron el 80 por ciento del jugador por un valor aproximado de 2 millones de euros. Ahí empezó el sueño europeo de Luis. Llegó, se puso la camiseta rojiblanca del Feyenoord, primero la 17, luego la 7, que ya es su marca registrada, y fue, de a poco, ganando minutos, el necesario roce internacional, haciendo más golecitos, que se volvieron toneladas de goles.



Luis Fernando Sinisterra debutó con Once Caldas en 2016. Estuvo en las primeras convocatorias de Reyes. Fue vendido al Feyenoord, de Holanda. Foto: Instagram: @luissinisterra11

Luis necesitaba un empujón, ¿acaso la Selección? Sí, la Selección Colombia, primero la sub-20 que jugó el Mundial de la categoría en 2019, en Polonia. El técnico de entonces era Arturo Reyes, que fue el que lo llevó, al fin y al cabo se trataba de un jovencito forjado en Europa que hacía goles en los Países Bajos y tenía esa necesaria experiencia para afrontar un Mundial juvenil. Y en ese Mundial, Sinisterra se destapó con dos goles en cinco partidos, los hizo contra Tahití. Acabó el Mundial, Sinisterra volvió a su club, siguió trabajando calladito, aprendiendo en voz baja, fue ganando movilidad, inteligencia de juego, fuerza, físico, mucho físico, y se fue volviendo más contundente.



Pero iba de a poco. Una temporada, dos temporadas, tres temporadas, todo sin ruido, entonces empezó a llamar la atención, remató un gran 2019 siendo el mejor jugador del club en los meses de septiembre y octubre; fue elegido mejor jugador del Feyenoord en la temporada 2019-2020, y el mejor joven extranjero de la liga en esa temporada. Pero eso no era nada. Al fin llegó su mejor momento, ese del que hablamos ahora, esta temporada 2021-2022, que ha sido especial, un curso a puro gol.

“Sin duda, estoy pasando un momento muy bonito. Se debe al cariño de la gente y la confianza del técnico. También, por supuesto, por el apoyo de mis compañeros. Siempre vamos a pelear hasta lo último. Además, en la Conference venimos haciendo una gran actuación. Queremos llegar lo más lejos posible”, dijo Luis Sinisterra, el pasado marzo, en entrevista del diario Marca.

La Selección, pendiente



Luis Sinisterra se lamenta tras la eliminación de Colombia. Foto: Reuters

Sinisterra estuvo en la Selección de mayores en un amistoso contra Argelia, cuando el DT era Carlos Queiroz. Pero cuando buscaba un espacio para el inicio de la eliminatoria hacia Catar, sufrió una grave lesión de rodilla que lo dejó fuera de las canchas por 10 meses, ¡10!, una eternidad para un delantero. Su camino en la Selección tuvo que posponerse. Le tocó volver a empezar, a trabajar de nuevo su efectividad, su precisión, sus movimientos, y a esperar el nuevo llamado.



Y regresó. Pero solo hasta el final de la eliminatoria fue tenido en cuenta por Reinaldo Rueda, cuando sus goles en Europa hacían presión para que fuera convocado, y justo en medio del alzhéimer de gol que tenían los curtidos delanteros de la Selección. Sinisterra estuvo en cuatro partidos, y en los cuatro pasó sin gol. En los dos últimos juegos llegó como una necesaria alternativa, por su presente en Europa, pero no pudo acoplarse a las funciones que le pidieron. Sufrió cuando el DT Rueda lo ubicó como extremo derecho, siendo él un extremo izquierdo. Pero dejó movimientos que son luces y le auguran un mejor futuro. Sin duda Sinisterra trabaja para tener su desquite. Al fin y al cabo, su hoy es el futuro para la Selección Colombia.

Su mejor temporada



Luis Sinisterra (foto) celebra el segundo gol del Feyenoord. Foto: Maurice van Steen. Efe

Sinisterra tiene pólvora en el guayo derecho. Cuando recibe un pase en el área, su mirada ya se ha adelantado, como una mirada intuitiva de gol, ya sabe a dónde tirar la pelota, lo más lejos que pueda del arquero, como le anotó al Marsella hace ocho días, cuando un rival hasta le ayudó, debe ser por aquello de que lo que toca va para dentro sea como sea. En ese mismo partido tiró una asistencia de lujo, pelota al pecho y taconazo para su compañero Dessers, que no estropeó semejante pase y anotó.

Además, Sinisterra goza de un talento natural para el amague, la gambeta que va y que viene, así que está lleno de recursos para seguir por ese camino, con ese brillo.

Por todo eso, en Europa se habla tanto de él. Informaciones de prensa indican que el Arsenal de Inglaterra lo tiene en la mira. “Puede repetir el golpe maestro de Jürgen Klopp al fichar a su propio Luis Díaz este verano”, publicó esta semana el portal Football London.



Durante marzo aparecieron otros candidatos, se habló del Nápoles, Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen, y luego se habló de Lille y Niza de Francia, de acuerdo con el periodista Bertrand Latour del diario L’Equipe. El valor de Sinisterra está en 18 millones de euros, según el portal Transfermarkt, aunque recientemente el Observatorio del Fútbol Cies indicó que estaba en 27,3 millones de euros, siendo, según su información, el décimo jugador con mejor valor de transferencia de la liga de los Países Bajos.



Esto, mientras la prensa holandesa hacía eco de las recientes declaraciones de Van Hanegem, exjugador que hizo parte de la famosa ‘naranja mecánica’ (como se le llamó a esa selección holandesa subcampeona del mundo en Alemania 1974), quien dijo: “Creo que Sinisterra es realmente muy bueno. Quizás el mejor extremo izquierdo de la Eredivisie”.



Así que si para Díaz llueven elogios, Sinisterra también se lleva los suyos. Y si Díaz es un volcán en erupción, Sinisterra ya emana su propia lava.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

