El delantero colombiano Luis Sinisterra, quien viene del Feyenorrd de los Países Bajos, fue confirmado como nuevo jugador del Leeds de Inglaterra, según confirmó el club este jueves.

El delantero dejó un mensaje en sus redes sociales, luego de firmar el contrato que lo une al equipo inglés.



(Piqué, pillado en Dubai con su nueva amiga tras separación de Shakira)

(Antirrécord del Tolima en la Libertadores: la peor goleada de la historia)



"Es muy difícil escribir estas palabras. Cuando, en 2018, llegué a esta hermosa ciudad, Róterdam, solo tenía en mente un sueño, jugar al fútbol en Europa", escribió Sinisterra.



Y agregó: "Al día de hoy, tengo archivado mucho más que un solo sueño y quiero agradecerles por ayudarme en esto. Quiero agradecer especialmente al club, a los entrenadores, a mis compañeros y a la gente que trabaja cada día para hacer del Feyenoord un gran club. Un agradecimiento especial a Frank Arnesen que siempre me apoyó".



Luis Fernando Sinisterra Lucumí nació en Santander de Quilichao, Cauca, el 17 de junio de 1999, y ya ha tenido la oportunidad de vestir la camieta de la Selección Colombia.



Hizo parte de la Selección Sub-20 del país, que disputó el Mundial de la categoría en Polonia.



En el 2016 apareció en el Once Caldas, allí estuvo hasta el 2018, cuando llegó al Feyenoord, en el que se hizo figura.



"Es hora de decir adiós, pero no tengo ninguna duda de que el Feyenoord estará siempre en mi corazón", dijo el delantero