Jesse Marsch, DT del Leeds, está asombrado con el nivel que ya muestra el delantero colombiano Luis Sinisterra en el fútbol inglés, en escasos minutos en cancha.

Elogios para Sinisterra

El Leeds, plagado de suplentes, venció al Barnsley, de tercera división (3-0) con los tantos del colombiano colombiano Luis Sinisterra y un doblete del polaco Mateusz Klich, en partido de la Copa de la Liga.



Sinisterra anotó con un potente derechazo que fue fiel muestra de todo su potencial para aportarle a su nuevo equipo.



El DT del Leeds aseguró previo al partido de Premier League ante el Brighton & Hove Albion que al colombiano lo ven haciendo cosas similares en los entrenamientos y destacó su adaptación.

“Sabíamos que teníamos un jugador fantástico y no ha sido tan fácil para nuestra afición y todos los medios verlo de cerca, pero lo vemos todos los días. No me sorprendió en absoluto que fuera el hombre del partido, jugó un papel importante en los tres goles. Pensamos muy, muy bien en él y está motivado para continuar adaptándose y creciendo dentro de nuestro sistema y dentro de nuestro entorno”, dijo el DT.

Luis Sinisterra se retira lesionado en el partido contra Crystal Palace. Foto: Trevor Collens. AFP



Sinisterra irá paso a paso en el Leeds, pero su DT no duda en que rápidamente será titular clave del equipo.



“Veamos cómo sale de los 60 minutos, creo que los 60 minutos fueron increíblemente importantes y valiosos para él. Estoy seguro de que se convierte en una opción cada vez más grande para tener un papel cada vez más grande dentro de lo que estamos haciendo aquí con nuestro equipo”, afirmó Marsch



Y dejó ver que piensa sacarle todo su potencial cuanto antes. “Luis lo ha hecho a lo grande. Entonces, creo que solo debemos monitorearlo físicamente, pero luego estar preparados para que, independientemente, estaremos listos para usarlos en una gran racha este fin de semana”.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Próximo partido

Brighton & Hove vs. Leeds

Sábado 27 de agosto

9 a. m.



