El atacante colombiano Luis Sinisterra terminó la mejor temporada de su carrera deportiva. Con grandes actuaciones con el Feyenoord, disputó la final de la Conference League, que su equipo perdió contra la Roma de José Mourinho.

A sus 22 años, Feyenoord quiere explotar el talento de Luis Sinisterra que tantas alegrías le ha dado al club, pero querrá sin duda alguna, sacarle provecho a su venta. Marsella también ha acechado en la última semana, y de acuerdo con De Telegraaf, los de Rotterdam podrían considerar prescindir de sus servicios si llega una oferta de 20 millones o más.



Los neerlandeses están a la expectativa, pues tampoco quieren perder a una de sus mejores fichas, aclamado por viejas glorias del Feyenoord. Si no llega una oferta que sea del gusto de la institución, no titubearán en renovarle el contrato.

El aumento en la cotización de Luis Sinisterra



Por lo pronto, Sinisterra tuvo un salto importante en su valor en el mercado y se metió en la lista de los cinco jugadores colombianos más cotizados del momento: pasó de 18 a 25 millones de euros.



"Luis Sinisterra se llevó una grata noticia. Realmente no fue solo para él, sino para todo nuestro país. El delantero de Feyenoord batió su tercer récord consecutivo y entró al top cinco de Colombia con apenas 22 años y una carrera por delante", publicó el portal especializado Transfermarkt.



"Sinisterra fue el colombiano con mejores números individuales en esta temporada 21/22, pese a que no pudo ganar la Conference League con su club. Aun así, el canterano de Once Caldas disputó 49 partidos, marcó 23 goles y asistió en otras 14 oportunidades, entrando en el radar de las cinco grandes ligas", agregó la publicación.

Solo 3 colombianos superan la cotización de Sinisterra



De esta manera, Sinisterra es ahora el cuarto colombiano en la lista de los mejores cotizados, superado solamente por Luis Díaz (45 millones), Dávinson Sánchez (30 millones) y Duván Zapata (28 millones), y quedó por delante de Luis Fernando Muriel, Wílmar Barrios, Yerry Mina y Rafael Santos Borré, todos igualados en 20 millones.



Cabe anotar que James Rodríguez no aparece entre los primeros diez de ese listado. Está en la casilla 12, con una cotización de 13 millones de euros.



