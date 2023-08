El exinternacional alemán Karlheinz Rummenigge considera "normal" el beso del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso y dijo que era algo producto de la emoción y que no debe exagerarse con las reacciones.



Las declaraciones de Rummenigge han generado fuertes reacciones en las redes donde se le acusa de haber hecho una muestra de solidaridad machista.



"Ahora hay hombres viejos y blancos que salen de su retiro para decir que las agresiones sexuales no están mal", dice un comentario de twitter.



Otro comentario dice que "es normal que sean hombres quienes deciden lo que es normal o no y cuándo una mujer debe sentirse agredida sexualmente".

'Besé a muchos jugadores'

"Creo que no hay que exagerar. Cuando uno es campeón del mundo hay emociones y lo que el hizo, me perdonan, es algo que está completamente en orden", dijo

Rummenigge en un acto de la revista 'Sport Bild'.



"Recuerdo que la última vez que ganamos la Liga de Campeones besé a muchos jugadores, aunque no en la boca. En el fútbol hay emociones", agregó el dirigente del Bayern Múnich.



La declaración de Rummenigge contrasta con la mayoría de las reacciones que ha habido en Alemania que han sido de condena a Rubiales.



Durante el mismo acto la ex-directora administrativa de la Liga Alemana de Fútbol (DFL), Donnata Hopgen, expresó una opinión contraria a la de Rummenigge.



"Si es algo que no es deseado por ambas partes es un comportamiento problemático. Eso no se puede pasar por alto y creo que se ha comentado debidamente", dijo.



"Puede ser una agresión y parece haberlo sido", agregó.



Entre las reacciones de prensa una de las más fuertes ha sido la del diario muniqués Süddeutsche Zeitung que dice que el comportamiento de Rubiales fue "en el mejor de los casos una estupidez y en el peor de los casos una agresión".

