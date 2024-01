Luis Rubiales volvió a la carga con polémicas declaraciones contra Jenni Hermoso

Luis Rubiales volvió a la carga para atacar a la futbolista Jenni Hermoso, luego del escándalo del beso no consentido que le dio en la final del Mundial femenino el año pasado.

Esta vez, en una entrevista a OK Diario, Rubiales insistió en que el relato que se ha explicado hasta ahora es una mentira y se mostró confiado en que así se resolverá en el juicio.



Además, dijo sentirse víctima de la extrema izquierda que aprovechó el beso en la final del Mundial de Australia para desviar la atención de la política española.



"Es lógico y normal que sea tema de conversación. Lo que no es tan normal es que un relato que es inventado e increíble se le haya dado una publicidad fuera de lo común mañana, tarde, noche… Todos los días abría telediarios y hay cosas mucho más importantes en este país. Si hubiera sido otra persona probablemente de esto se hubiese hablado dos o tres días, pero se ha aprovechado eso con el contexto político que había para distraer a la gente. La gente lo ha captado y sabe que esto ha sido un montaje", dijo Rubiales en la entrevista.

Jenni Hermoso testifica contra Rubiales. Foto: EFE



Luego, afirmó que las mujeres en la calle le dicen no sentirse representadas por Hermoso.



"Tengo el apoyo de mi gente, de mis hijas, de mis padres, hermanas y amigos. Un hombre puede equivocarse, hay gente que considerará que es un error y quien no, pero otra cosa muy distinta es equiparar esto con un delito. Soy una persona que sale a la calle, que hago mis compras, que tomo refrescos con amigos y la gente se me acerca y especialmente las mujeres me dicen: 'Esta señora no nos representa, nos parece una injusticia lo que te han hecho y un largo etcétera'. No he tenido ni una opinión al contrario o al menos no se han acercado a decírmelo. Percibo que la inmensa mayoría de la gente ve el caso como una teatralización mayúscula por otros intereses".



Rubiales insiste en que el relato de Hermoso carece de veracidad. "No hago hipótesis, afirmo que es que ella no está diciendo la verdad. Yo le pregunté y me contesto "vale". Si ella ahora dice que no lo escuchó es que está mintiendo. Luego hay unas horas posteriores y días en los que cada vez que habla es para ir en la misma línea de lo que yo pienso sobre que fue espontáneo. Ella sabe como yo la verdad. Yo no voy a entrar en decir que le han dado prebendas, pero no está diciendo la verdad".



PABLO ROMERO

Deportes

