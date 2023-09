Los hechos ocurridos en la final del Mundial Femenino siguen sacudiendo el ambiente de la Selección de España. Ahora, un nuevo pronunciamiento de la Fifa vuelve a dejar mal parado al expresidente de la federación de fútbol de ese país, Luis Rubiales.

La secretaria general de la Fifa, Fatma Samoura, afirmó este miércoles en Sevilla que "lo que pasó en Australia no debería de volver a repetirse", en referencia al beso en la boca del ya expresidente de la RFEF a la jugadora Jenni Hermoso en la celebración del título ganado por España en la Copa del Mundo.

Samoura, dirigente senegalesa de la Fifa que participó en un panel del 'World Football Summit' 2023, lamentó que, por esa actitud de Rubiales, "algo que debería haber sido un día de celebración se convirtió en una tragedia para el fútbol" y recalcó: "las mujeres merecemos ser respetadas en el deporte y, en general, en la sociedad, y estas cuestiones no deberían producirse".

Fatma Samoura, secretaria general de la Fifa. Foto: Raúl Caro. Efe

Para la secretaria general de la Fifa, "a veces" las mujeres "tienen que enfrentarse a este tipo de discriminación que no debería ocurrir", ya que se organizan partidos de fútbol "para dar alegría y felicidad a las jugadoras, primero, al país que gana, después, y a los 'fans' mundiales, en tercer lugar, pero lo que pasó en Australia no debería repetirse".



"Como líderes de fútbol tenemos que observar ciertos comportamientos y respetar a las jugadoras. Y ellas (las de la selección española) lo dejaron claro. Ha pasado justo un mes desde la victoria y los titulares nunca han sido sobre la celebración, sino sobre qué pasó ese día en la entrega de las medallas", insistió.



Samoura destacó que durante dos años fue "testigo de la organización de ese Mundial" en Australia y Nueva Zelanda, del 20 de julio al 20 de agosto, y no pudo ocultar su "felicidad por ver el éxito y la celebración del equipo femenino español", por lo que lamentó que se viera "empañada por ese beso", un comportamiento sobre el que el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, dijo en su día que "no debería haber ocurrido nunca".

Fifa ve con agrado acuerdo entre la RFEF y las jugadoras



La secretaria general del máximo organismo mundial del fútbol se mostró, además, "muy contenta" por que se haya alcanzado "un acuerdo" entre el Consejo Superior de Deportes (CSD), la RFEF y las jugadoras de España para intentar desbloquear la situación que se había creado en la selección nacional, al pedir las futbolistas en principio que no se les convocara para los dos próximos partidos de la Liga de Naciones a la espera de cambios en el ente federativo.



"Se va a crear una comisión tripartita con el CSD, la Federación Española y también las jugadoras. Ahora hay un entorno más favorable para que el equipo nacional (español) pueda jugar el viernes contra Suecia y el martes con Suiza, lo que significa que, por fin, estamos viendo el final del túnel de esta pesadilla", subrayó la dirigente senegalesa.



Samoura consideró que esa "pesadilla" impidió entonces que "todo el mundo pudiera celebrar esta victoria histórica del equipo nacional español" y añadió sobre este caso que le "gusta confiar en las instituciones que lidian con estas cuestiones dentro de la Fifa", en la que "se han recibido con los brazos abiertos todas estas soluciones porque, al final, un día de celebración se convirtió en una tragedia".



Con Efe

