Luis Rubiales, el dirigente español que quedó en el ojo de la tormenta por haber besado a Jenni Hermoso en la entrega de premios del Mundial femenino de fútbol, quedó en jaque ahora también desde lo económico.

Rubiales, en jaque

Luis Rubiales, de la Federación de España. Foto: EFE

Los presidentes de las comunidades autónomas que conforman la Federación Española de Fútbol (RFEF) activaron los “protocolos internos”, como consecuencia de la suspensión provisional de la FIFA que le recayó al dirigente.



Y ya hay una derivación inmediata: el hasta ahora máximo dirigente del fútbol ibérico dejará de percibir 925.761,81 euros brutos en sus cuentas, entre la suma de su salario como presidente de la Federación -675.761,87-, los 36.000 euros anuales de la ayuda a vivienda, más los 250.000 euros que mantenía por ser vicepresidente y miembro del comité ejecutivo de la UEFA. Además, se quedó sin coche oficial, sin celular y sin los dispositivos tecnológicos que posea tras recibir la suspensión de la FIFA el pasado sábado.



La Asamblea de la RFEF había aprobado en mayo de 2022 un nuevo sistema para la remuneración de Rubiales como presidente con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año. También se acordó reducir un viático (ayuda de vivienda) al presidente a 3.000 euros brutos al mes (1.650 netos) y el tesorero de la RFEF, Eduardo Bandrés, precisó que el nuevo sistema suponía una reducción de unos 50.000 euros anuales.



Ante la suspensión de Rubiales provisionalmente por la FIFA, la RFEF no estaba obligada a tomar ninguna decisión al respecto, según fuentes jurídicas, ya que no existe un criterio; se trata de una decisión de política de empresa, de la propia RFEF y, al mismo tiempo, el mantenimiento del sueldo no viola ninguna normativa. Dado que la suspensión provisional de la FIFA es una sanción deportiva, no del ámbito laboral, esta no tiene que afectar en el pago a Rubiales de la RFEF, que por ahora, no inició un expediente disciplinario. Pero, la situación tras la decisión de FIFA le impide cumplir el contrato, por lo que expertos jurídicos estiman que no puede cobrar al no poder ejecutar el mismo.



En 2017, el anterior presidente federativo, Ángel María Villar, dejó de percibir su sueldo en la RFEF cuando la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) lo suspendió durante un año, un día después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le abriera expediente en julio de ese año por su imputación en la “operación Soule”, por presunto desvíos de fondos por parte del organismo.



Los presidentes que conforman la RFEF, reunidos por primera vez después de todo lo ocurrido tras la final del Mundial femenino, acordaron por unanimidad pedir la dimisión de Luis Rubiales y, de no concretarse la renuncia, se abriría la puerta a una moción de censura, algo que el propio Rubiales trató de hacer para relevar a Villar y que no fue necesario por la destitución de este por parte del TAD.



La huelga de la madre de Rubiales

La madre del criticado dirigente. Foto: EFE

Ángeles Béjar, la madre de Luis Rubiales, dijo que su huelga duraría hasta que se encuentre una solución a la “cacería, inhumana y sangrienta” contra su hijo. “No se lo merece”, indicó. La mujer se encontraba en el interior de la parroquia de la Divina Pastora de Motril, localidad natal de Rubiales, en el sur de España, con su hermana, después de que el párroco se marchara.



Por otro lado, la madre del dirigente, instó a la jugadora de la selección de España Jennifer Hermoso, que “diga la verdad” y que “mantenga la versión que tuvo al principio de los hechos”. Alrededor del mediodía del lunes, varios familiares acompañados de un médico le llevaron agua y medicinas con el fin de que pueda continuar con el tratamiento habitual para las dolencias que sufre.

La posición de Hermoso

Jenni Hermoso Foto: Steve Chtisto. AFP

Jenni Hermoso subrayó que no quería ser besada y presentó su renuncia a la selección de España junto a otras 80 jugadoras. La última semana, la volante de Pachuca de México se pronunció por primera vez a través de un comunicado de su sindicato, FUTPRO, donde dejó en claro su postura. “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, aseguró Hermoso, según lo rescatado por el diario Marca, que también adelantó que 81 jugadoras, incluyendo gran parte de las campeonas mundiales, abandonarán el equipo nacional hasta que hayan cambios en la dirigencia.

Rubiales se negó a renunciar

