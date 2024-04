Luis Rubiales, rumbo a la pantalla gigante: preparan documental sobre la vida del polémico dirigente

El nombre de Luis Rubiales no deja de figurar en la prensa española. Desde el beso no consentido que le dio a la futbolista Jenni Hermoso en la final del Mundial femenino en agosto de 2023, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol no ha dejado de estar envuelto en polémicas.

El nuevo capítulo en esta historia es un supuesto contrato que habría firmado el nacido en Las Palmas acordando un adelanto por una película sobre su vida en la Federación. Según información del periodista Alejandro Entrambasaguas, en el programa Cuatro al Día, la negociación se habría llevado a cabo a finales del 2023 en Los Ángeles con la productora estadounidense Passage Pictures.

Según el diario El Debate, del cual hace parte el periodista, el dinero del adelanto es indeterminado y aún no ha sido desembolsado a Rubiales. “Hemos tenido acceso al contrato y hay en él una cláusula que habla de un adelanto, pero no dice la cantidad”, menciona Entrambasaguas.

El proyecto, apenas en etapa de casting y guiones, buscaría retratar de una manera objetiva la llegada del ex dirigente a la federación y su posterior decadencia. Además, intentaría retratar la estructura de poder dentro del futbol profesional.

La película, que se llamará Red Carter(Bandera Roja), no se enfocará en el beso a Jenni Hermoso, pero sí se tomará en cuenta su punto de vista para el desarrollo de la misma. El productor quiere ser objetivo y tomar todos los puntos de vista de una historia que movió a todo el mundo del fútbol. Para esto, la productora se contactará con la jugadora a espera de una respuesta para que su testimonio sea tenido en cuenta. , no se enfocará en el, pero sí se tomará en cuenta su punto de vista para el desarrollo de la misma. El productor quiere ser objetivo y tomar todos los puntos de vista de una historia que movió a todo el mundo del fútbol. Para esto, la productora se contactará con la jugadora a espera de una respuesta para que su testimonio sea tenido en cuenta.

El caso Rubiales: ¿Qué ha pasado?

La Audiencia Nacional recibió una petición por parte de la fiscalía para que se le otorgue una pena de dos años y medio de prisión al exdirigente de la federación a raíz de lo sucedido en Sidney, en la final del Mundial femenino. Además, la FIFA lo inhabilitó por tres años restringiéndolo de participar en actividades relacionadas con el fútbol.

Actualmente, Rubiales también enfrenta una investigación sobre irregularidades en contratos relacionados con la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí. En estos contratos también está involucrada la empresa Kosmos, del exfutbolista del F.C. Barcelona Gerard Piqué.

El pasado 20 de marzo, la Guardia Civil Española allanó su vivienda en Granada mientras Rubiales se encontraba fuera de España. Cuando vuelva al país a comparecer en audiencia el sábado 6 de abril, será detenido por las autoridades y conducido a los juzgados.

