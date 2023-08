Luis Rubiales está contra las cuerdas. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) vive las horas más críticas de su gestión luego de la indignación global que han suscitado su acto de acoso a Jennifer Hermoso y los gestos vulgares que protagonizó el domingo pasado, en la celebración del título de España en el Mundial femenino.

Según adelanta el diario 'El País', de España, la Federación de España citó a una reunión de emergencia tras la suspensión de la Fifa a Rubiales. Y María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública del gobierno español en funciones, lanzó una fuerte advertencia en las últimas horas.



"El Gobierno trabajará para que Rubiales no vuelva a dirigir el fútbol español", advirtió Montero.



(Jenni Hermoso denuncia presión y pone en su lugar a Luis Rubiales: 'No fui respetada').

Luis Rubiales, contra las cuerdas

Alexia Putellas. Foto: AFP y EFE

Conforme adelanta el prestigioso diario 'El País', la Federación de España convocó este lunes a sus oficinas territoriales para definir las "decisiones o actuaciones a adoptar", en una reunión "extraordinaria y urgente", tras la suspensión provisional de Rubiales, por mínimo 90 días, de parte de la Fifa.



Además, en las últimas horas, la ministra María Jesús Montero cerró aún más el cerco sobre el dirigente, a quien referentes del deporte y distintos movimientos políticos y sociales han criticado con vehemencia.



"El Gobierno trabajará para que Rubiales no vuelva a dirigir el fútbol español", dijo la funcionaria.



"Una persona que miente, que ha hecho gala de no haber entendido nada de lo que significa la lucha por la igualdad en un área tan importante como el deporte, no puede tener en sus manos la dirección del fútbol de este país", añadió Montero.

Rubiales se negó a renunciar el viernes con un indignante discurso

