Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), está analizando renunciar de inmediato tras el escándalo que desató el beso que le dio a la jugadora Jenni Hermoso en la premiación del Mundial femenino el domingo pasado.

Después de que la futbolista haya roto su silencio, delegando la defensa de sus intereses en su sindicato, Futpro, han aumentado aún más la presión política y las críticas.



(Luis Rubiales se hunde más: Fifa le abre procedimiento disciplinario)

(Luis Rubiales y Jenni Hermoso: filtran desesperada conversación del dirigente)



"Desde el Gobierno estamos siguiendo muy de cerca este hecho porque las cosas no pueden quedar así. Desde luego esperamos acontecimientos, pero si no se dan, si no se producen, el Gobierno va a actuar", ha asegurado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una visita oficial a París.

¿Se va?

Rubiales se había mantenido firme en no renunciar, pero todo indica que es un hecho que se va del cargo.



"Cuando desde la Federación se había convocado una Asamblea General Extraordinaria para este viernes para convertirla en un plebiscito a favor del presidente de la Federación, este estaría meditando seriamente la posibilidad de arrojar la toalla de manera inmediata y presentar su dimisión este mismo jueves", dice el diario Mundo Deportivo.

Facebook Twitter Linkedin

Jenni Hermoso y Luis Rubiales. Foto: EFE



Ya agrega: "Los primeros rumores al respecto han empezado a circular cuando desde LaSexta han lanzado esta información a título de rumor. Con el paso de los minutos, este ha ido cobrando fuerza con base en las ausencias anunciadas para la asamblea del viernes, la pérdida de confianza que Luis Rubiales ha detectado en varias territoriales con las que ha contactado durante la mañana para preparar la asamblea y, sobre todo, por el anuncio de la Fifa, que le abrirá un expediente disciplinario que puede derivar en una dura sanción".



"Estos hechos podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario de la Fifa", señaló la federación internacional.

(Shakira está que estalla: Clara Chía y Piqué, culpables del grave problema que viene)