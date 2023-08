Luis Rubiales, a pedir disculpas y admitir que se equivocó. Rubiales, en un comunicado en vídeo, destacó el "hecho histórico" de la victoria de España sobre Inglaterra en la final mundialista, para luego pedir disculpas por lo ocurrido en la entrega de medallas.

Hay un hecho que tengo que lamentar y es lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde seguramente me he equivocado", dice Rubiales, en referencia a su beso a Hermoso, que dio la vuelta al mundo.



Al felicitar a la flamante campeona del mundo tras recoger su medalla, Rubiales le dio un beso en la boca a Hermoso para sorpresa de todos, incluida la propia jugadora.



"Ni yo me lo esperaba", declaró Jenni Hermoso a la cadena Cope tras el partido, antes de minimizar lo ocurrido.

Luis Rubiales y el polémico beso con Jennifer Hermoso. Foto: AFP, Captura TVE

Lo que le dijo

La periodista Natalia Torrente reveló que el dirigente llamó a Hermoso para pedirle que saliera con él en el video de la disculpa.



"Mi puesto está en juego, hazlo aunque sea por mis hijas. Necesito que salgas conmigo", fue lo que le habría dicho, según la comunicadora en el programa Espejo Público, de Antena 3.



"Rubiales, en el vuelo hacia Madrid, se dio cuenta de la repercusión mediática que estaba teniendo lo ocurrido y de las palabras del Miquel Iceta. Entonces se acercó a la jugadora con la mayor discreción posible para pedirle que por favor le ayudara en esto. Le dijo que estaba su puesto en juego y que si ella se pronunciaba iba a disminuir la importancia que se le estaba dando a esto. Ella pidió al entorno que no entrara. Considera que ella no tiene que dar explicaciones", añadió Torrente.



Se conoció que la jugadora siempre se negó a la petición.

