Luego de que la Fifa suspendiera este fin de semana, con carácter provisional, al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso que le dio a la fuerza a la campeona mundial Jenni Hermoso, se conoció este lunes un nuevo video del gesto que fue reprobado en España e internacionalmente.

En las nuevas imágenes se ve desde otro ángulo el beso de Rubiales a la jugadora en el día en el que el seleccionado de fútbol femenino español ganó la Copa del Mundo, en la final de Sidney el 20 de agosto.



Tras un abrazo, se ve cómo el hombre se le encarama, a la fuerza, a Hermoso; baja; ella parece perder el equilibrio - por lo que una de sus piernas se flexiona-; el dirigente la toma del rostro; la besa y luego le da una palmada en la espalda. Indignante.

El video que pone a Rubiales contra las cuerdas

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Foto: EFE

Este video se difundió en las redes sociales luego de que Rubiales, tras pedir unas disculpas que no fueron aceptadas ni por las jugadoras ni por jugadores del seleccionado español, fuera suspendido por la Fifa por un período de noventa días.



Además, por la medida, la madre del hombre se encerró hoy lunes en una iglesia e inició una huelga de hambre para protestar contra lo que calificó de “trato inhumano” a su hijo.



Aquí está el vídeo. Jenni no lo alzó, el se echó encima de ella como un orangután.

Rubiales Miente #SeAcabó #ContigoJenni pic.twitter.com/uYqVERZDoP — Jess 🔻 (@LoDeJess) August 28, 2023

El testimonio de Hermoso y la investigación de la Fiscalía

Jenni Hermoso y Luis Rubiales. Foto: EFE

La última semana, la volante de Pachuca de México se pronunció por primera vez a través de un comunicado de su sindicato, FUTPRO, donde dejó en claro su postura. “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, aseguró Hermoso según lo rescatado por el diario Marca, que también adelantó que 81 jugadoras, incluyendo gran parte de las campeonas mundiales, abandonarán el equipo nacional hasta que hayan cambios en la dirigencia.



Tras la suspensión dispuesta por la Fifa, la RFEF emitió un comunicado en el que anunció que Pedro Rocha, uno de sus hombres más cercanos, se convertiría en presidente provisorio de la Federación. Previamente, Rubiales se había rehusado a dejar su cargo en la Real Federación Española de Fútbol.



Del mismo modo, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) español podría abrir un procedimiento a Luis Rubiales, contra el que la fiscalía ya ha abierto diligencias previas por un “presunto delito de agresión sexual” por el beso forzado. Si el TAD abre este expediente, la Comisión Directiva del Consejo Superior del Deporte se reuniría luego para suspender a Rubiales.



“Estamos pendientes de su resolución. Seguimos pensando que esta denuncia tiene todos los fundamentos jurídicos para que sea atendida como una falta muy grave”, explicó este lunes el secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD, Víctor Francos.



Junto a la justicia deportiva, en la vía penal la fiscalía de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, ha decidido abrir diligencias por un “presunto delito de agresión sexual”, según señaló en un comunicado. La Fiscalía afirma basarse en las “manifestaciones públicas” de la jugadora, pero se contactará previamente con ella para ofrecerle la posibilidad de formalizar una denuncia, un paso clave para que la vía penal pueda avanzar.



“Me sentí vulnerable y víctima de una agresión”, aseguró Hermoso en un comunicado el pasado viernes, después de que Rubiales afirmara que el beso había sido “espontáneo, mutuo, eufórico y consentido” en una asamblea de la RFEF. ”Lo sucedido no representa a la sociedad española”, afirmó este lunes la número tres del gobierno español, Yolanda Díaz.

Rubiales se negó el viernes a dimitir

