La fuerte declaración contra Rubiales: 'Llorando, le hizo desesperado pedido a Hermoso'

El caso Luis Rubiales suma un nuevo capítulo tras la larga investigación que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional de España, donde el exdirigente de la Real Federación de España (RFEF) está siendo investigado por los delitos de agresión sexual y coacción.

​

Puede ser de su interés: Luis Rubiales: revelan qué le dijo al juez por beso a Hermoso; 'Se fue muerta de risa'

Tres jugadoras de España hicieron fuerte revelación

Esta semana, las jugadoras de la selección española Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez asistieron a la Audiencia Nacional y hablaron ante el juez sobre las presiones que su compañera Jenni Hermoso denuncia haber sufrido por parte de Luis Rubiales.



Las futbolistas explicaron que Rubiales quería que justificara públicamente el beso que este le dio tras ganar el equipo la final del Mundial en Australia. Las tres internacionales declararon el pasado lunes durante aproximadamente una hora cada una ante el juez Francisco de Jorge.



Lea aquí: Esta es la sanción a la que se expone el Huila por trampa de recogebolas

Facebook Twitter Linkedin

Alexia Putellas Foto: AFP

Rubiales le pidió entre lágrimas a Hermoso en uno de sus encuentros que grabara un video restando importancia al beso FACEBOOK

TWITTER

En los últimos días, se filtró declaración de Putellas, Paredes y Rodríguez, en donde revelaron que Rubiales, llorando, le había pedido a Hermoso que hiciera un video para que 'calmara las aguas'.



"Rubiales le pidió entre lágrimas a Hermoso en uno de sus encuentros que grabara un video restando importancia al beso del Mundial femenino", afirmaron las jugadoras, según el programa El Chiringuito de España.



Además, las campeonas del mundo declararon que el expresidente "le pidió por sus hijas a la jugadora que dijera que el beso había sido consentido".



Por otro lado, han apuntado al exseleccionador femenino, Jorge Vilda y a los otros dos investigados -el director de Marketing de la RFEF, Rubén Rivera, y el de la selección masculina, Albert Luque.

Facebook Twitter Linkedin

El entrenador completó ocho temporadas al frente de la 'roja' Foto: EFE

Durante sus comparecencias, las futbolistas han relatado lo que presenciaron en el autobús que tomaron tras la final del Mundial, en el avión de vuelta a España y también durante el viaje a Ibiza del que disfrutaron algunas con Jenni, como Alexia y Misa. En esos escenarios se encuadrarían las supuestas presiones denunciadas por la Fiscalía.



Además: James Rodríguez provoca una increíble reacción en Brasil: ‘A veces da miedo hablarle’

La declaración filtrada de Rubiales

Es que fue algo tan natural, a la luz de millones de ojos, entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo FACEBOOK

TWITTER

Rubiales fue citado a declarar el pasado 15 de septiembre como investigado en la causa abierta por agresión sexual y coacciones por el beso que dio a la futbolista.



"Ganamos un Mundial, hay muestras de afecto. Esto no es que alguien ha llevado a una oficina a alguien a escondidas a darle un beso por la fuerza. No. Es que fue algo tan natural, a la luz de millones de ojos, entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo", aseguró Rubiales, según El Español.



Un abogado le preguntó si consideraba que había respetado a Hermoso cuando la besó y contestó: "Vamos... ¡si es que le pregunté antes! ¿Cómo no la voy a respetar? Y ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetes en el costado".

Facebook Twitter Linkedin

Luis Rubiales Foto: Fernando Alvarado. Efe

"¿Cómo le voy a pedir perdón si estábamos los dos supercontentos?", afirmó el expresidente de la RFEF, quien aseguró que Hermoso "falta a la verdad hasta cuando dice que tengo dos hijas, porque son tres".



"Ella me agarra de donde puede, yo la agarro también y no hay más. Dos o tres minutos después me cogieron entre todas y me tiraron para arriba, me balancearon. Y en ese momento no voy a decir que no me toquen, con perdón, el culo, las rodillas o el hombro. Hemos ganado un Mundial y es algo indescriptible la euforia y la alegría tan tremenda que hay", agregó.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Rubiales y el polémico beso con Jennifer Hermoso. Foto: AFP, Captura TVE

Rubiales acusa a Jenni Hermoso de mentir e insiste en que el beso, que califica de "anécdota", fue consentido, y en que él nunca la presionó para justificarlo públicamente.



"Lo que queríamos era cortarlo y no crear un problema que se ha creado de algo que era una anécdota y que, seguramente en cuanto a decoro y demás, no fue lo adecuado, pero que no había nada más", dijo.

DEPORTES

Con información de EFE

Más noticias en EL TIEMPO