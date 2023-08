La decisión de los presidentes de territoriales de "activar los protocolos internos de la Federación Española de Fútbol (RFEF) como consecuencia de la suspensión provisional de la FIFA a Luis Rubiales conllevará la suspensión de empleo y de sueldo de éste, cifrado en 634.518,19 euros brutos, según los datos publicados por el organismo.



Y a horas de conocerse la decisión, salieron a flote las declaraciones de una mujer, en el diario británico 'The Sun', sobre una orgía que, dicen, organizó Rubiales. Y que habría sido con recursos de la Real Federación de Fútbol de España, según la denuncia.

'La orgía de Rubiales'

Luis Rubiales las polémicas de su carrera. Foto: Instagram: @rfef

Según 'The Sun', Rubiales habría organizado una orgía con al menos 10 mujeres. Al parecer, habría sido en la época de la pandemia, y las mujeres habían asistido bajo la idea de que era un "evento de trabajo".



'The Sun' sostiene, citando una denuncia pasada del tío de Rubiales, que la orgía se habría llevado a cabo gracias a dineros de la Federación de España. Sin embargo, la entidad lo ha negado.



Lo nuevo, publica el medio, es que una supuesta testigo decidió hablar.



“Recuerdo que cuando él estaba aquí, el ruido era una locura. Boom, boom, boom hasta la madrugada, hubo mucha música, bebida y muchas chicas. Podía oírlos a todos reír y divertirse hasta las cinco o seis de la mañana. Estuvieron aquí un par de días”, dijo, según el medio, quien no revela su identidad.



"Fue durante la pandemia del covid-19 y fue molesto, pero no llamamos a la policía porque ese no es el tipo de vecinos que somos", añadió, sin dar más precisiones.



Piden documentos adicionales para investigar a Rubiales

Luis Rubiales, dirigente español. Foto: EFE

El Tribunal Administrativo del Deporte solicitó documentos adicionales para pronunciarse sobre la denuncia del gobierno contra el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, quien provocó indignación internacional por su beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso.



El Consejo Superior de Deportes (CSD) "ha trasladado este martes al TAD la documentación adicional requerida", principalmente diferentes comunicados oficiales sobre el 'caso Rubiales', indicó el órgano dependiente del gobierno en un comunicado.



El tribunal comenzó el lunes a estudiar la denuncia del gobierno contra

Rubiales, quien provocó una ola de indignación en España y a nivel internacional por el beso que le dio a Hermoso durante la celebración del triunfo de España en el Mundial el 20 de agosto.



Si el tribunal admite a trámite la denuncia que acusa a Rubiales de haber cometido infracciones "muy graves" contra leyes deportivas, el gobierno puede suspenderlo de sus funciones durante el tiempo que la corte se tarde en dilucidar el fondo del asunto.

Rubiales ya fue suspendido por la FIFA por 90 días.



No hay una estimación de cuánto puede tardar el tribunal en decidir si admite la denuncia, aunque el ente suele sostener sus reuniones los jueves, pero puede adelantarlas extraordinariamente, explicó este martes en rueda de prensa el ministro de Deporte, Miquel Iceta.



Ante las críticas por la presunta lentitud del procedimiento contra Rubiales, Iceta dijo que en el gobierno quieren ser "rápidos" pero "eficaces", por lo que han "sido muy escrupulosos en los procesos para evitar futuras impugnaciones y recursos (que) puedan alargar el proceso de manera no deseada".

Piden la renuncia de Rubiales

*Con EFE