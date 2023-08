Jenni Hermoso, internacional española campeona del mundo, emitió un duro comunicado de respuesta al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, negando que el beso que recibió en la boca en la celebración de la conquista del Mundial fuese consentido y confiesa que se sintió "vulnerable y víctima de una agresión".

"En referencia a lo ocurrido en el día de hoy. Si bien es cierto que por mi parte no quiero interferir con los múltiples procesos legales en curso me siento obligada a denunciar que las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que el mismo ha generado", denunció.

"Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el Sr. Luis

Rubiales hizo referencia y que, ni mucho ni menos, su beso fue consentido. De la misma manera quiero reiterar como ya hice en su momento que este hecho no había sido de mi agrado", añadió.



En el segundo comunicado del día en el que Jenni Hermoso se mostró en desacuerdo con la versión aportada por Luis Rubiales, agradeció "de todo corazón" el apoyo que está recibiendo.

Jenni Hermoso. Foto: EFE, Instagram de Jenni Hermoso

"La situación me provocó un shock por el contexto de celebración, y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones, siento la necesidad de denunciar ese hecho ya que considero que ninguna persona, en ningún ámbito laboral, deportivo o social debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte", explicó.

Lectura de labios

Sin embargo, hay un testimonio que ayuda a Rubiales. Se trata de un especialista en lectura de labios, quien fue consultado por 'Y ahora Sonsoles Verano'.



"Según el especialista, Rubiales preguntó a Jennifer Hermoso: "¿Te puedo dar un beso?", esto confirmaría la historia. Sin embargo, en las últimas horas, Jennifer Hermoso junto con las jugadoras de la Selección emitieron un comunicado desmintiendo a Luis Rubiales y anunciaron que no volverán a la Selección mientras el canario siga en el cargo", dice Marca de España.

