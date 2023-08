La número tres del gobierno español en funciones, Yolanda Díaz, tachó este viernes de "inaceptable" el discurso del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, quien rechazó dimitir por el beso a la jugadora Jenni Hermoso en el Mundial.



Minutos después, el Consejo Superior de Deportes, entidad gubernamental, pidió la suspensión del dirigente, por medio de un recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).



Gobierno de España pide suspender a Rubiales

"Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo", afirmó Yolanda Díaz, una de las vicepresidentas del gobierno y ministra de Trabajo, en la red social X.



Bajo fuertes críticas por su comportamiento, Rubiales anunció en una asamblea de la RFEF que no dimitirá y, aunque se disculpó, dijo que el beso a Hermoso fue "espontáneo, mutuo, eufórico y consentido".



Rubiales comparó el beso con el que le daría a una hija suya: "no hay deseo y no hay posición de dominio". "El silencio no ha funcionado y tampoco funcionará desacreditar a la víctima, a sus redes de apoyo y a la demanda social feminista por la garantía del derecho a la libertad sexual", indicó de su lado en X la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien agregó: "Rubiales busca su impunidad. (...) Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola".



El Sr. Rubiales sigue sin saber dónde está ni lo que ha hecho. No está a la altura. Debe dimitir ya y ahorrarnos el bochorno. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) August 25, 2023

