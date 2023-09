La Fiscalía española ha presentado este viernes en la Audiencia Nacional una querella contra Luis Rubiales, presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a quien pide investigar por los delitos de agresión sexual y coacciones en relación al beso que dio a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del mundial en Sídney.

El Ministerio Público considera que esta actuación de Rubiales no fue consentida y por tanto puede ser constitutiva de un delito de agresión sexual y de otro de coacciones por la presión que sufrió Jenni Hermoso y su entorno tras el episodio, de modo que solicita a la Audiencia que abra una causa contra el directivo.

La Fiscalía ha tomado acciones legales contra Rubiales después de que la futbolista formalizase su denuncia el pasado martes.



Ahora el juzgado en el que recaiga la querella debe decidir si abre o no procedimiento penal contra él.

Jenni Hermoso y Luis Rubiales. Foto: EFE



