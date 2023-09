El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales defendió que la polémica levantada por su beso a la jugadora Jenni Hermoso es "una bola de nieve" alimentada por "intereses espurios" en su contra, y se negó a pedir perdón a la futbolista.

En la entrevista exclusiva que concedió al periodista británico Piers Morgan en el canal "Talk TV" en la que anunció su dimisión -adelantada el pasado domingo- y emitida luego íntegramente, Rubiales mantuvo su versión de que su "pico" a Hermoso fue fruto de un momento de euforia y no tuvo connotaciones sexuales.

Rubiales se defiende

Jenni Hermoso y Luis Rubiales Foto: Efe

En ese contexto, el exdirigente se decidió a mostrar una conversación privada de WhatsApp que mantuvo con un integrante del staff de la selección española de fútbol femenino.



En este mensaje que Luis Rubiales hizo público, mostraba cómo una persona que estuvo junto a él durante el mundial femenino, le apoyaba y agradecía su labor.



"Buenos días, presi. En primer lugar, quiero darte las gracias eternas por todo lo que has hecho por nosotros y nosotras estos días. Nos lo has dado todo y has sido una parte importantísima de todo lo conseguido. En segundo lugar, a título personal, sólo puedo estar inmensamente agradecido por poder estar junto a mi familia en uno de los momentos más felices de mi vida, y eso ha sido gracias a ti. Por último, puedo darte mi apoyo y mi ánimo en estos momentos. Que no se empañe todo esto por esas personas que quieren destruir y confundir. Sé que eres muy fuerte y vas a seguir luchando por tus creencias. Mucho ánimo, ‘Rubi’. Un abrazo fuerte", fue el mensaje que había recibido Rubiales horas después de la consagración y del escándalo con Hermoso.



Rubiales ha confirmado que esta persona anónima ha sido una de las diez que, luego del escándalo, firmaba un acta en donde se calificaba el accionar de Luis Rubiales como machista.



Por esto, Rubiales entiende que su caso se trató de una cacería de brujas y no de un episodio repudiable en la que fue el máximo responsable para cada uno de los ojos del mundo.

