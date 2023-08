La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha convocado con carácter de urgencia, una Asamblea General Extraordinaria el próximo viernes 25 de agosto en su sede de la Ciudad del Fútbol de las Rozas, tras lo acontecido en torno a la figura del presidente Luis Rubiales.

"En base a los últimos hechos acontecidos durante la ceremonia de premiación del Mundial femenino conquistado por la Selección Española el pasado domingo en Sidney, se quiere informar de que están abiertas las diligencias internas de la Federación referentes a asuntos de Integridad, así como el resto de los protocolos aplicables", apunta la Federación en un comunicado.

La Asamblea General Extraordinaria se iniciará a las 12:00 horas del viernes y se convoca tras la petición de las federaciones territoriales del fútbol español, que se reunieron de urgencia este martes, y trasladaron todo su apoyo a Luis Rubiales.

Jefe de gobierno español pone contra la pared a Rubiales



Sin embargo, la presión hacia Rubiales sigue en aumento. El jefe del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, consideró "un gesto inaceptable" su beso a la jugadora Jenni Hermoso en el festejo del Mundial.



En una rueda de prensa tras una reunión con el rey Felipe VI, Sánchez declaró. "Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes, hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos", añadió el presidente del gobierno español, sin hablar directamente de dimisión.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, sobre el comportamiento de Luis Rubiales en la final:



🗨️ “Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Las disculpas no han sido suficientes. No son adecuadas. Tiene que seguir dando pasos el señor Rubiales”. pic.twitter.com/yeqAatl1dm — Relevo (@relevo) August 22, 2023



Rubiales, acostumbrado a superar polémicas, parece hacer frente a una de las crisis más serias para él desde que llegase al cargo en 2018 en un país que ha hecho de la lucha contra las agresiones sexistas una bandera.



Al felicitar a Jenni Hermoso por la consecución del título mundial en la entrega de medallas, Rubiales le dio un beso en la boca a la jugadora, cuyas imágenes suscitaron sorpresa y dieron la vuelta al mundo.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Rubiales y el polémico beso con Jennifer Hermoso. Foto: AFP, Captura TVE



"Ni yo me lo esperaba", declaró Jenni Hermoso a la cadena Cope tras el partido, añadiendo que "ha sido el momento, la efusión del momento, que no hay nada más allá, y que se va a quedar en una anécdota y ya está".



La jugadora había aparecido antes en un vídeo durante la celebración en el vestuario en el que advierte "íQue no me ha gustado, eh!", en lo parece una respuesta a las bromas de sus compañeras. "Es una celebración espontánea que sale así, los dos son muy amigos", dijeron ese día a AFP fuentes federativas.



El gesto del mandatario federativo empañó la consecución de la primera estrella mundial de la selección femenina tras ganar 1-0 a Inglaterra en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.



La acción de Rubiales fue criticada en distintos medios, que también le afearon sus gesticulaciones en el palco del estadio Australia tras la consecución del título, merced al gol de Olga Carmona contra Inglaterra.



En las mismas se le puede ver celebrar saltando, alzar los brazos o tocarse los genitales a sólo unos metros de la reina Letizia.

En la mañana del lunes, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ya consideró "inaceptable" la acción instando a Rubiales a "dar explicaciones y presentar excusas", abriendo una cascada de críticas de la clase política española hacia el mandatario federativo.



La misma tarde del lunes, el presidente de la RFEF pedía perdón por su actuación en el podio en un vídeo grabado en una escala durante su viaje de vuelta a España.



"Hay un hecho que tengo que lamentar y es lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde seguramente me he equivocado", aseguró Rubiales, en referencia a su beso a Hermoso.

#Deportes | Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de #Fútbol (RFEF), ha compartido disculpas y reconocido su error con relación al incidente del beso en la entrega de medallas tras el emocionante triunfo de Jenni Hermoso en el Mundial Femenino. pic.twitter.com/SzTtvzhsaI — Oro Noticias (@oronoticias_tv) August 21, 2023



Rubiales alegó en el vídeo que fue "un momento de máxima efusividad" y que "si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme".



La ministra de Trabajo y número tres del gobierno de Sánchez, Yolanda Díaz, fue la primera el lunes en afirmar que estas disculpas "no sirven en absoluto" y que Rubiales "debe dimitir".



La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que agrupa a jugadores y jugadoras, pidió en un comunicado este martes "a las autoridades pertinentes que adopten las medidas necesarias y contundentes" ante la "gravedad" de lo ocurrido.



La AFE recordó que "el Protocolo de actuación frente a la violencia sexual del Consejo Superior de Deportes incluye 'besar a la fuerza' (...) como 'conducta inaceptable que conllevará consecuencias inmediatas'".



Preguntado directamente este martes por si el Gobierno podría llevar a cabo alguna acción para forzar la dimisión del presidente de la RFEF, Pedro Sánchez recordó que "la Federación Española de Fútbol como cualquier otra federación no pertenece a la estructura ni al organigrama del Gobierno de España".



"Es elegido y es destituido, el presidente de turno de la Federación por sus asociados, pero he dicho que nos parece insuficiente (sus disculpas) y que tiene que dar más pasos para aclarar un comportamiento a todas luces inaceptable", añadió Sánchez.



DEPORTES

Con Efe y AFP

Más noticias de Deportes