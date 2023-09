Ya se sabe que la futbolista española Jenni Hermoso presentó denuncia ante la justicia contra Luis Rubiales por el beso que le dio en la final del Mundial, complicando aún más el futuro del suspendido presidente de la federación española.

Fuentes de la fiscalía indicaron este miércoles que la número 10 de la selección femenina presentó la víspera la denuncia, un paso imprescindible para que la vía penal avanzara, después de que la fiscalía de la Audiencia Nacional la iniciara con la apertura de una investigación contra Rubiales por un "presunto delito de agresión sexual".

Detalles

Ahora que la jugadora denunció, la fiscalía de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, presentará formalmente su querella contra Rubiales "a la mayor brevedad posible", detallaron las fuentes.



"En el caso de delitos de naturaleza sexual, tiene que denunciar la persona agraviada", explicaron fuentes de la fiscalía a la AFP. Desde una reciente reforma del Código Penal español, un beso no consentido puede considerarse agresión sexual, una categoría penal que agrupa todos los tipos de violencia sexual.

Jenni Hermoso y Luis Rubiales. Foto: EFE

Lo que viene

“Se puede enfrentar desde una multa hasta cinco años de prisión", dijo Emilio Cortés, Catedrático en Derecho Penal, a la Cadena Cope.



Y agregó: “Lógicamente, las cotas más altas de cárcel no se aplican por la jurisprudencia en este tipo de casos. Por eso el legislador ofrece una orquilla de 1 a 4 ó 1 a 5, para que en atención a las circunstancias concretas se imponga una pena más grave o una pena menos grave. Evidentemente un acto así no va a justificar un acto en prisión, si finalmente hubiera una condena lo razonable es que estaría por debajo de los dos años. Él no tiene antecedentes que se sepa, y por tanto, en el caso de que sea sancionado a una pena privativa de libertad lo normal es que no la cumpla".

🗣️ Emilio Cortés, Catedrático en Derecho Penal, en @partidazocope



📜 "La pena de Rubiales puede ir desde una multa hasta cinco años de prisión"



🎙️ "Un acto así no va a justificar entrar en prisión, si finalmente hay condena, sería por debajo de los dos años"📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/wbHh2BH6lg — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 6, 2023



Y sentenció: “Desde la ley del sí o sí la palabra abuso sexual desaparece y es agresión sexual, que suena peor que el abuso y que va desde la violaciones clásicas hasta este tipo de cosas. La Ficalía tenía ya competencias pero si ahora decide que se persona y que apoya a la Fiscalía, es porque mantiene su tesis de que fue un beso no consentido y puede ser una agresión sexual".

