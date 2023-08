Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, se negó a dimitir a su puesto, luego de la polémica suscitada por el beso a la jugadora Jenni Hermoso, en la final del Mundial femenino. Y su discurso, con el que 'justificó su decisión', ha causado indignación global.



('No voy a dimitir': Luis Rubiales ante polémica por beso a Jenni Hermoso en el Mundial).

El discurso de Luis Rubiales que desata indignación mundial

Jenni Hermoso y Luis Rubiales.

"Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas. Fue consentido, esta jugadora falló un penalti y yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosos en esta concentración" aseguró sobre el beso, durante su intervención.



Rubiales relató con al futbolista le levantó del suelo. "Y casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (...) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti y me contestó eres un crack y yo le dije ¿un piquito? y ella dijo valle. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo". "Por lo tanto, no hay deseo ni posición de dominio y toda la gente lo comprende también", añadió Rubiales, para quien no se trata de hacer justicia "sino de ejecutar un asesinato social".



"Ya he perdido perdón por el gesto. Y he explicado que el beso fue consentido. ¿Creen que eso merece esta cacería? ¿Esto merece mi dimisión? Pues les digo una cosa. No voy a dimitir", dijo luego.



"El amarillismo del falso feminismo, más Tebas y los de siempre, han apretado mucho. Igual que la mayor parte de la prensa de este país, me van a matar y lo seguirán haciendo. Pero la verdad es la verdad. En el fondo de mi corazón, no me importa. Estoy dispuesto a ser vilipendiado por defender mis ideales. Lo mejor del fútbol español está aquí", expresó.'Agresión sexual': abren investigación a Rubiales tras negarse a dimitir en España

"Desde hace cinco años van a por mi con todo, por tierra mar y aire, decenas de querellas, yo creo que pasaré las 100. Denuncias en todo tipo de juzgados. Siempre es el mismo y sus títeres", aseguró.



"El falso feminismo no busca la justicia, no busca la verdad. Están preparando una ejecución para ponerse una medalla y decir que estamos avanzando. No les importan las personas. La señora Yolanda Díaz, (Irene) Montero, (Ione) Belarra, el señor (Pablo) Echenique, se han referido a esta acción como la palabra vejar, violencia sexual, sin consentimiento, agredir. Por Dios, ¿qué pensarán las mujeres que de verdad han sido agredidas sexualmente?", manifestó.



(Gobierno de España contraataca a Luis Rubiales por negarse a dimitir por beso a Hermoso).



"A estas personas que han dicho esto de mí, que me han acusado, que están tratando de asesinarme públicamente, me voy a defender como cualquier español donde se tiene que defender, en los juzgados".



"No merezco esta cacería que llevo sufriendo cinco años. cada día durante cinco años. voy a seguir luchando, como me enseñaron mis padres, como me enseñaron mis entrenadores, como me enseñaron mis compañeros, como me han enseñado mis maestros. y voy a seguir siendo un hombre feliz y pleno conmigo mismo", dijo.

