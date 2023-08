El jefe del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, consideró este martes "un gesto inaceptable" el beso del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso, juzgando "insuficientes" las disculpas del mandatario federativo.



'Un gesto inaceptable'

Jenni Hermoso y Luis Rubiales Foto: Efe y Tomada de TV

"Creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable", dijo Sánchez en una breve rueda de prensa tras una reunión con el rey Felipe VI.



"Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes, hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos", añadió el presidente del gobierno español, sin querer hablar de dimisión.



Sin embargo, se conoció que Miguel Galán, presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol de España (Cenafe) denunció a Luis Rubiales por lo sucedido ante el Consejo Superior de Deportes, que trasladaría el expediente al Tribunal Administrativo del Deporte.



Según lo estipulado en el protocolo contra violencia sexual de la Federación Española de Fútbol, Rubiales podría llegar a ser expulsado de la entidad.



Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, sobre el comportamiento de Luis Rubiales en la final:



🗨️ “Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Las disculpas no han sido suficientes. No son adecuadas. Tiene que seguir dando pasos el señor Rubiales”. pic.twitter.com/yeqAatl1dm — Relevo (@relevo) August 22, 2023

El criticado beso

Al felicitar a Jenni Hermoso por la consecución del título mundial en la entrega de medallas, Rubiales le dio un beso en la boca a la jugadora que suscitó sorpresa y dio la vuelta al mundo.



"Ni yo me lo esperaba", declaró Jenni Hermoso a la cadena Cope tras el partido, añadiendo que "ha sido el momento, la efusión del momento, que no hay nada más allá, y que se va a quedar en una anécdota y ya está".



La jugadora había aparecido antes en un vídeo durante la celebración en el vestuario en el que advierte "íQue no me ha gustado, eh!", en lo que parecía una respuesta a las bromas de sus compañeras. Sin embargo, el lunes el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ya consideró "inaceptable" la acción, instando a Rubiales a "dar explicaciones y presentar excusas".



Esa misma tarde, el presidente de la RFEF pedía perdón por su actuación en el podio en un vídeo. "Hay un hecho que tengo que lamentar y es lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde seguramente me he equivocado", aseguró Rubiales, en referencia a su beso a Hermoso.

Han pasado 48 horas y Luis Rubiales sigue sin dimitir. Se tocó sus partes íntimas en el palco de autoridades y besó sin consentimiento a Jennifer Hermoso. Ayer presionó a la futbolista para que aparecieran juntos en el vídeo de sus "disculpas" y ella se negó. pic.twitter.com/FB3x767vI7 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 22, 2023

La gesta de las jugadoras de España

*Con AFP