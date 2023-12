Luis Rubiales contraataca y lanza dardo contra jugadoras de España: 'Fue una venganza'

El beso forzado de Luis Rubiales a Jenni Hermoso fue uno de los temas más controvertidos del deporte internacional en el 2023. Sus polémicos gestos en la final y la eufórica celebración que lo llevó a besar a la jugadora en la ceremonia del Mundial femenino fueron determinantes para salir de la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).



Su caso fue muy sonado en España y el mundo, la Fifa lo inhabilitó por tres años para desempeñar cualquier cargo dentro del fútbol y la justicia sigue evaluando una posible pena en su contra tras la denuncia de Jenni Hermoso.

Directivos de la RFEF llamados por el juez a declarar. Foto: Instagram: Jenni Hermoso / AFP/ RFEF

Mi caso durante dos o tres meses es altamente explicable para justificar que se hablara poco de otras cosas FACEBOOK

A pesar de todos los problemas que tiene encima, Luis Rubiales no se queda callado y sigue defendiéndose sobre el polémico caso. En una entrevista en Youtube con Alvise Pérez, confesó que cree que el alboroto mediático solo sirvió para desviar la atención por la aprobación de la amnistía del gobierno del PSOE, liderado por Pedro Sánchez, en España.



"Para mí es un golpe a la separación de poderes. Por lo tanto, un estado demócrata que tiene su base en la separación de poderes no se puede permitir el lujo que por invertir o no a un determinado presidente... ir contra su propio país. Lo lamentamos todos los españoles, muchos votantes de izquierdas no entienden esto", dijo.



Y agregó que fue usado como cortina de humo: "Mi caso durante dos o tres meses es altamente explicable para justificar que se hablara poco de otras cosas. Se habló mucho de lo mío y muy poco de otras cosas mucho más importantes"

Rubiales fue citado por un juez a declarar. Foto: Instagram: Jenni Hermoso / Luis Rubiales

Ataque frontal al Jenni Hermoso y varias jugadoras de España

Vieron el cielo abierto con la oportunidad y dijeron, con este teatro nos llevamos por delante a Vilda y a Rubiales, fue una venganza FACEBOOK

Luis Rubiales no desaprovechó el momento y decidió atacar de frente a Jenni Hermoso, acusándola de 'mentirosa' por el beso, que para él 'nunca fue forzado'. "Jenni miente sobre que yo le he presionado tras el beso, y ella sabe que miente".



Además, explicó que fue chantajeado por las jugadoras de la selección de España y uno de sus objetivos era que despidiera al técnico campeón del mundo Jorge Vilda.



"Hemos estado muy solos por un chantaje que hemos sufrido de determinadas futbolistas, que me dijeron que echase a Vilda. Quien haya dicho que no pidieron la cabeza de Vilda... me lo pidieron a mí directamente en una conversación. Querían su cabeza y como yo no se la di, y con Jorge hemos sido campeonas del Mundo, pues vieron el cielo abierto con la oportunidad y dijeron, con este teatro nos llevamos por delante a Vilda y a Rubiales, fue una venganza, señaló el expresidente de la RFEF.

El entrenador completó ocho temporadas al frente de la 'roja' Foto: EFE

Su afirmación contradice a lo dicho por las propias jugadoras hace algunas semanas en un comunicado, ellas fueron enfáticas en explicar que nunca pidieron el despido de Vilda como técnico de la selección.



"Hay personas que son malas, otras que son cobardes y otras a las que no se les puede exigir porque llevan poco tiempo. Cuando dicen que hay que hacer cambios estructurales, lo digan ellas o algún político...Mienten", dijo.



Además, se lavó las manos y limpió la imagen de Gerard Piqué al señalar que nunca hicieron negocios 'por debajo de la mesa' sobre la Supercopa de España que se pensaba jugar en territorio árabe.



"Fuimos a Arabia Saudí, que nos ofrecían 40 millones y no 33. Esa supuesta oferta de Qatar estaba condicionada a la aprobación por parte de un comité. Esa aprobación nunca se produjo y, por lo tanto, la oferta de Qatar decayó".

Luis Rubiales, Jenni Hermoso y Gerard Piqué Foto: Efe

HAROLD YEPES

DEPORTES

