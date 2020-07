La cifra con la que Muriel supera a Cristiano, Mbappé y Lewandowski

El Atalanta se ha venido convirtiendo en un equipo admirado por los seguidores del fútbol por ser un equipo sin muchos pergaminos, pero con una plantilla muy laboriosa, con mucho sacrificio, que ha venido posicionado en la Serie A y avanzando en la Champions League. Y en el regreso a la competición hay un delantero en este equipo que se roba las miradas: el colombiano Luis Fernando Muriel.

Muriel se ha convertido en la sensación de la reactivación del fútbol en Italia. Ingresando a los partidos desde el banco de suplentes, el colombiano ha mostrado una gran efectividad a la hora de concretar los contraataques del Atalanta y, además, parece no tener gol feo.



"Cuando trabajas bien lo ves siempre en el campo. Después de hacer buenas temporadas en el pasado, ya no nos sorprendemos de nuestro rendimiento. Tenemos las capacidades para hacer grandes cosas. Nos regalaremos muchas satisfacciones", dijo Muriel en una entrevista reciente.



Y en medio de esa racha goleadora de Muriel, que lleva 17 goles, jugando apenas 10 partidos como titular, de las 28 apariciones que tiene esta temporada en la Serie A de Italia, ingresó al Top-5 de los máximos de la Serie A.



Pero ahí no para todo. De acuerdo con sus estadísticas, Muriel se convirtió en el delantero con mejores cifras de acuerdo al promedio de gol de las principales ligas del fútbol europeo.



De acuerdo a los datos, Muriel ha jugado 1.076 minutos esta temporada en la Serie A, anotando 17 anotaciones; para un promedio de gol cada 63 minutos. Un dato alucinante, que lo convierte en el máximo goleador de Europa según su frecuencia para anotar.



Supera, por ejemplo a Robert Lewandowski, atacante del Bayern Múnich, que tiene una frecuencia de gol cada 81 minutos; Erling Haland, que promedia la misma media que el polaco; Kylian Mbappé, del PSG, con un gol cada 84 minutos y a Cristiano Ronaldo y Sergio Agüeron, que anotan un tanto cada 91 minutos.



"Cuando juegas en un equipo que crea tantas ocasiones, que gestiona el balón y cansa al rival, uno con mis características puede ser un arma importante. Pero yo trabajo cada día para jugar. Quiero jugar siempre y no me conformo con los veinte minutos finales. No es fácil, tenemos competencia, una delantera fortísima", añadió Muriel hablando sobre su suplencia.



