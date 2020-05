Luis Figo habla de su ‘traición’ hace 20 años

El exfutbolista portugués Luis Figo, exjugador de Real Madrid, Barcelona e Inter de Milán recordó en unas declaraciones su paso del Barcelona al Real Madrid en el verano del año 2000, hace 20 años, una operación que ahora sería "más difícil", aunque advirtió que "nada es imposible en el fútbol".

"Puede que sea más difícil, pero nada es imposible en el fútbol. ¿Quién iba a decir hace 20 años que se iba a pagar tanto por un jugador?. La gente recuerda menos que yo llegué al Barça para sustituir a Laudrup, que acababa de fichar por el Real Madrid", explicó Figo en declaraciones al 'Club del Deportista'.



El exjugador portugués consideró que ahora los clubes "toman más precauciones" con "cláusulas de rescisión muy altas", aunque admitió que en su caso nunca pensó que se llegaría a pagar la cláusula de rescisión que entonces tenía, que era de 10.000 millones de pesetas (60 millones de euros).



"Yo siempre pensé que nadie sería capaz de pagar mi cláusula", admitió el jugador luso, que recordó su primer partido en el Camp Nou con la camiseta blanca. "No se puede negar que iba a ser especial, pero no con las dimensiones que adquirió", recordó Figo.



El extremo luso consideró que la época del Madrid de los 'Galácticos' fue "una época muy bonita", en la que ganó el Balón de Oro, un trofeo que para entonces era "más difícil" porque había más jugadores que optaban a él.



"Comparando la actualidad con respecto a hace 15 años, la diferencia es que había muchos más candidatos (no solo Messi y Cristiano) para conseguir ese magnífico galardón. Era muy difícil ganarlo. Lo sigue siendo, pero cuando tienes opciones de 10 ó 15 posibles, pues es diferente, mucho más complicado", explicó.



Justo un año antes lo ganó su compañero francés Zinedine Zidane, actual técnico del conjunto blanco, con el que ha ganado tres Ligas de Campeones, una circunstancia que ni él "ni nadie" se esperaban.



"Ni yo ni nadie pensábamos que 'Zizou' iba a seguir como entrenador al terminar su carrera, pero está claro que ha sido una decisión acertada, ¿no? Zidane ha ganado mucho y lo seguirá haciendo, y yo me alegro mucho por él", dijo Figo.



También tuvo palabras para su compatriota Cristiano Ronaldo, del que dijo que "ha hecho grande al Madrid" al tiempo que el club blanco "ha hecho grande a Cristiano".



"Cualquier equipo querría tenerlo, porque es un jugador que te asegura gol, que es lo más importante. Y no pocos, como bien sabemos", añadió.



El exfutbolista luso, ganador de una Liga de Campeones, una Recopa, cuatro Ligas españolas, dos Copas del Rey, cuatro ligas italianas y una copa del país transalpino, vive la situación provocada por la pandemia de coronavirus con "mucha incertidumbre".



"Son muchos sentimientos contradictorios: gente sufriendo y llena de dolor con la pérdida de seres queridos; también la posibilidad de estar más tiempo con tus hijos; las diferencias políticas, a las que nos tienen acostumbrados; la mala gestión de la pandemia... Situaciones nuevas frente a un virus que nos alteró nuestra rutina, nuestra vida y que ha traído muchos problemas económicos", valoró.



Para Figo estas situaciones "no ocurren por casualidad", ya que consideró que "el ser humano está haciendo algo mal", y se mostró esperanzado en que la humanidad se prepare "para lo que puede venir" y tome "decisiones importantes para cuidar nuestra salud y el planeta".



Madrid

Efe