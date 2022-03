Luis Fernando Suárez está cerca de conseguir su tercera clasificación a una Copa del Mundo. Ya lo había logrado con Ecuador, en el Mundial de Alemania 2006, y luego llevó a Honduras a Brasil 2014. A cargo de Costa Rica desde junio del año pasado, Suárez ya aseguró el repechaje de Concacaf, en el que ya tiene rival, Nueva Zelanda. Este miércoles cerró la eliminatoria regional con un triunfo 2-0 contra Estados Unidos, en San José.

El comienzo de la aventura de Suárez en Costa Rica no fue fácil. Eliminado en los cuartos de final de la Copa Oro contra Panamá, las primeras fechas de las clasificatorias fueron durísimas, con apenas seis puntos en los primeros siete partidos. Pero luego, el equipo se encarriló y consiguió 19 puntos de los últimos 21 para meterse en la pelea por ir a Catar.



Mientras prepara lo que viene y la posibilidad de llegar a su tercer Mundial, mira de reojo lo que sucede en Suramérica, donde Colombia quedó eliminada de Catar 2022. En charla con EL TIEMPO, Suárez analizó lo que vivió el equipo que dirigió Reinaldo Rueda y también cómo tuvo que trabajar para meter a Costa Rica de nuevo en la pelea y llevarla a su tercera Copa del Mundo consecutiva.

La visión de Suárez de la eliminación de Colombia

¿Cómo analiza la eliminación de Colombia del Mundial de Catar?



Siempre he pensado que cuando se da algo como esto, hay que hacer una revisión de los procesos. Si a uno lo eliminan, hay muchas cosas por corregir. Dentro de lo que yo he podido ver, hablan mucho de que algo falta en la preparación del jugador: hay mucha gente jugando en el exterior, pero debemos pensar en terminarlos mejor, los están acabando de formar en otra parte. Lo que deberíamos preguntarnos, a nivel de divisiones menores, es si en esos jugadores que están llegando se están haciendo las cosas correctamente, si se está entregando un producto bien desarrollado, no solo a nivel local, sino internacional, eso generaría otras cosas. Lo que se ve en los torneos internacionales de clubes con los equipos colombianos es un reflejo de eso y merece una revisión.



Usted ha dirigido en dos eliminatorias, la de Concacaf y la de Conmebol, y en ambas clasificó al Mundial. ¿Hay mucha diferencia de nivel?



Creo que el nivel de Suramérica sigue siendo más alto. La capacidad, lo que uno ve de jugadores en Suramérica, hay una ventaja en talento, sigue habiendo una mayor calidad. Pero quiero ser claro en esto: parece que acá en Concacaf miraran que no se juega fútbol: la verdad es otra, hay que aterrizar a la gente.



¿Es más difícil clasificar en Concacaf o acá en Suramérica?



El suramericano mira con desdén a la Concacaf: en Suramérica hay diez países, que pelean por cuatro cupos y medio. En Concacaf son 37 equipos y hay tres cupos y medio. Además, en Suramérica se da la situación de que Brasil y Argentina siempre son los favoritos y los demás pelean por dos puestos y medio. Algo en determinado momento es relativamente más fácil.



Suárez destaca el progreso de los equipos de Concacaf

Luis Fernando Suárez, DT de Costa Rica. Foto: GDA/La Nacion/Costa Rica

¿Qué tanto ha progresado el fútbol de Concacaf?



Ha progresado mucho: todavía hay esa distancia entre unos países y otros, pero Canadá, que era muy poco hace ocho, diez años, ha hecho un gran trabajo en divisiones menores. Estados Unidos, igual: la MLS no es un campeonato a donde van jugadores terminando su campaña, sino gente que tiene mucho por dar. La infraestructura de los estadios y los equipos son mucho mejores. Además, las islas son competitivas, no solamente es fortaleza física. Para México, la clasificación antes era muy fácil, ahora no.



¿En qué punto está Costa Rica con respecto a los otros?



Pues el punto no es que Costa Rica haya involucionado, sino que los demás han subido. En algún momento lo hizo Panamá; en otro, Honduras; ahora Canadá. Costa Rica tiene que pellizcarse, pero sigue siendo un aporte importante para Concacaf.



Va a cumplir un año en Costa Rica. ¿Cuál era el panorama cuando llegó?



Llegamos para la Copa Oro y empezamos relativamente bien. Logramos clasificar a cuartos de final y ahí nos eliminó Canadá. Revisando el plantel, uno miraba que la idea no era dejar los veteranos afuera, pero uno veía que algo faltaba. En la primera parte de la eliminatoria no se nos daban los resultados. Quisimos hacer un recambio y no hubo respuesta. Así que terminamos haciendo algunos cambios, ver algunas opciones, hacer microciclos y ahí como que el equipo despunta, acelerando procesos en algunos jugadores.



El ambiente no fue fácil al comienzo. ¿Cómo logró enderezar el camino?



Creo que esto en parte se nos sale de la parte futbolística. Un poco lo que encontré era eso, un descontento total, se estaba pasando hasta por situaciones afuera del fútbol: el juicio al anterior presidente, algunas situaciones que se presentaron con Jorge Luis Pinto (N. de la R.: tres jugadores de la selección, Keylor Navas, Celso Borges y Bryan Ruiz, demandaron a dos dirigentes que aseguraban que ellos habían amenazado con perder partidos para sacar a Pinto en el Mundial de 2014). Nosotros logramos lo que queríamos con honestidad y transparencia. Todo el mundo cogió el mismo sendero, un solo norte.

La cuota colombiana que trabaja con Luis F. Suárez

Usted trabaja con un psicólogo, que incluso ingresa a la cancha. ¿Cómo es ese trabajo?



Tenemos muy claro eso, llevo casi siete, ocho años con el doctor Felipe Camacho. Lo más importante, y ahí está la diferencia con lo que hacen todos los clubes, es que llevo a un psicólogo deportivo que hace trabajos de entrenamiento, que está dentro de la cancha, hace trabajos de concentración, de memoria, de visión periférica, que son inherentes al cerebro. No son trabajos de motivación: llevar un motivador para mí tiene algunas cosas buenas, pero no es una situación a largo plazo. El desarrollo del cerebro del jugador va creciendo y lo de Felipe es una constante, nos reunimos con los jugadores, siempre hay trabajo en cancha, también en salón, pero hay mucho de entrenamiento mental: distracciones, trabajar cuando se habla de estar perfilado, tener buena visión periférica, todo eso se trabaja. Uno ve que el jugador tiene algunas carencias que no debía tener a esta altura y debía trabajar desde niño, todavía es algo que no se tiene como muy en cuenta. Acá hay mucho más, un cerebro que pone a funcionar los pies y no un entrenador que lo único que hace es dar órdenes y cumplirlas, es entrenar ese factor también.



A Costa Rica se llevó como asistente a otro técnico colombiano, John Bodmer, que acá lo conocíamos más en la B y que ascendió con Tigres. ¿Qué le aporta?



John es mi complemento. Soy una persona que creo, y mucho, en el trabajo del entrenador de fútbol. No solamente compete con la situación de los trabajos tácticos y estratégicos, sino que también hay una relación, un estado mental, un grupo cohesionado, que siempre es la labor, estar con todos los jugadores, las nuevas metodologías. John es un aventajado, trabaja bien en eso, puedo dejarle todas esas situaciones para que él las haga y yo dedicarme a cosas más macro. Ese es el complemento ideal.



Ya son varios entrenadores colombianos que han pasado por Concacaf.



A veces a mí me da tristeza de que no se reconozca lo que hace el entrenador colombiano. Lo que hizo Pinto acá en Costa Rica fue muy bueno, el mismo Pacho Maturana, Hernán (Gómez) clasificó a Panamá. Tenemos una buena escuela.



Usted ya había dirigido en Concacaf y clasificó a Honduras al Mundial de Brasil 2014. ¿Qué tanto cambió la eliminatoria de esa época hasta hoy?



Básicamente, hace ocho años era México primero, lo más seguro es que Estados Unidos era el segundo y la pelea ahí era con Costa Rica, Honduras y de pronto alguna isla. Ahora las cosas cambiaron: hay que tener en cuenta a las islas, a Canadá. Aun teniendo una posición tan incómoda, para mí Honduras jugó bien, tiene buenos jugadores para el próximo proceso. Y Panamá para mí es una sorpresa grandota. Pensé que con lo hecho hace cuatro años con Hernán (Gómez) le iba a costar el proceso de tener buenos jugadores. La gran mayoría de los que estuvieron en Rusia eran de 34, 35 años para arriba. Ahora salieron jugadores muy interesantes, despliegan un gran juego.



¿Qué espera del repechaje contra Nueva Zelanda?



Hasta ahora estoy recolectando datos. Ahora todo es más fácil: voy a viajar a Catar, hay una persona que vive allá y que ya está tomando datos y que vio los partidos de los dos equipos que estaban en la pelea, Nueva Zelanda e Islas Salomón. Nunca había vivido esta experiencia del repechaje y en un solo partido puede pasar cualquier cosa. Lo que le pasó a Italia con Macedonia del Norte es una lección para todos.



