Luis Fernando Muriel, con los días contados en el Atalanta

El cambio de equipo del delantero colombiano del Atalanta Luis Fernando Muriel es casi un hecho, al menos eso se refleja en Italia, país en el que día a día se habla de su llegada al Inter de Milán.

Desde que se dio la información, a finales de la semana pasada, todos los días hay noticias sobre el traspaso que está en boca de todos.



Muriel le cae como anillo al dedo al andamiaje de Antonio Conte, el técnico del Inter, que busca una cuota goleadora para fortalecer su ataque, en el que figura gente potente como Lukaku.



Allegados al club de Milán ven con buenos ojos la llegada del delantero colombiano y advierten que será para bien.



Arrigo Sacchi, uno de los técnicos más reconocidos en Italia, habló de las condiciones de Muriel.



"Tiene un talento inmenso. La técnica está en la sangre. Bueno, tal vez no sea muy móvil. A menudo lo veo parado en el campo. En el fútbol moderno no puedes darte el lujo de hacer una pausa, cuando tienes el balón y cuando los oponentes tienen el balón", dijo a La Gazzetta dello Sport.



Y agregó: "En Atalanta encontró el lugar ideal para expresarse: 18 goles en el último campeonato y ahora ya tiene 16. Anteriormente, nunca había llegado a esa altura: su récord era de 11, en la primera temporada con el Udinese, y en el último con la Sampdoria. Es muy simple: en Atalanta encontró un juego que lo ayudó a crecer. Siempre es el juego el que da la suerte a los jugadores".



Sacchi habló de lo que podría darle Muriel al Inter de Conte.



"En Bérgamo ha crecido mucho gracias a las enseñanzas de Gasperini. Necesita un buen entrenador, y Conte es ciertamente adecuado. No creo que pueda sufrir las presiones del entorno, pero no sé cómo se le puede encontrar si no juega continuamente. Yo cogía a un jugador así, luego hablaba con él y, si veía que después de una temporada había mejoras, entonces lo confirmaba. De otra manera no", precisó.



