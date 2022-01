El delantero colombiano Luis Fernando Muriel salió al paso de los señalamientos de su expareja, Paula Andrea Rentería Bryon, que lo demandó por incumplir el acuerdo que se firmó el 10 de agosto del 2020 en un juzgado de familia de Barranquilla, en el cual el delantero se comprometía a cancelar un dinero mensual para el sostenimiento de sus tres hijas.

Muriel no se aguantó más y en sus redes sociales publicó un comunicado en el que se defiende de las acusaciones.



Desmiente versiones

"La conducta desleal y deshonesta de la señora Rentería, de tratar asuntos íntimos y privados con el fin de desprestigiar al señor Muriel, se convierte en una herramienta reprochable, cuando lo señalado por esta carece de verdad", señaló el jugador.



Y agregó: ""Se ha convertido en reiterado el comportamiento de la señora Paula Rentería tratando de chantajear a mi representado ante los medios de comunicación, anteriormente y por diversos actos a mi representado le ha tocado solicitar la intervención de los órganos judiciales y policiales tanto de Italia como de Colombia, por cada acto de injuria, calumnia, alteración y difamación del que injustamente lo ha acusado la señora Rentería".



Muriel, que no estará con Colombia para los partidos de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022 contra Perú y Argentina por un posible contagio de covid-19 que no ha sido confirmado, dijo que sí cumplía con lo que se comprometió.



"Quiero aclarar que en ningún momento he incumplido con mis obligaciones para con mis hijas, por lo tanto no existe ningún proceso en mi contra por incumplimiento de la cuota alimentaria, el único proceso que está en curso es el de un aumento de la cuota alimentaria, ya que a esta persona no lo es suficiente lo pactado y requiere de cifras astronómicas", precisó.



"No le bastan 30 millones de pesos mensuales para el bienestar exclusivo de las hijas del señor Muriel y ahora de manera irracional pretende un incremento de 327 millones mensuales", concluyó el jugador.



