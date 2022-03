La Selección Colombia se prepara su partido definitivo contra Venezuela, este martes en Puerto Ordaz, donde buscará el milagro de ir al repechaje del Mundial de Catar.

A pocos días del juego, el que habló este sábado ante la prensa fue el atacante Luis Fernando Muriel, que solo tuvo palabras optimistas para este compromiso.

Palabras de Muriel

Volver al gol. "Sabíamos de lo importante que era romper esa sequía, lo que generaba el hecho de no marcar goles y quitarnos ese peso con el gol de Lucho nos generó la tranquilidad suficiente".



Su posición: "He tenido la oportunidad de jugar en diferentes posiciones y siempre dando lo mejor de mí, aportando, entregar mi granito de arena. Contra Bolivia jugué solo de delantero, fue complicado para mí por el esquema de Bolivia, rígido, con muchos hombre sen el centro,. el rango de maniobra era limitado, tenía que salir de esas líneas. Me sentí cómodo. Me hubiera gustado tener más posibilidad de encontrar espacios".



Venezuela: "Es un partido que se juega a muerte, por la rivalidad que existe. Por el conocimiento del profe Pekerman, que sale a ganar, esperamos una Venezuela propositiva que va a buscar el partido, como nosotros".



Más descanso que Venezuela: “Siempre son factores que se pueden utilizar como ventajas, sabemos que tienen menos tiempo de descansado, el viaje desde Argentina, cuando se juegan este tipo de partidos son cosas que pasan a segundo plano, para nosotros el hecho de jugarnos este partido tenemos que ser más que estas situaciones, independientemente de que a ellos les afecte o no”.



“¿James y Quintero juntos?: “No hemos podido trabajar en ese partido, estoy convencido de que el profe sí, y tiene en su cabeza el cómo enfrentar este partido, seguro que con dos jugadores como James y Quintero genera un mundo de posibilidades. Esos pies de los que sale tanta magia generan posibilidades. Estamos contentos de tenerlos y verlos jugar”.





