Muriel, un delantero que se reinventa para tener lugar en la Selección

Luis Fernando Muriel lleva siete años en la Selección Colombia, entrando y saliendo, y ha tenido que luchar contra las críticas por la falta de gol. Con el puesto del número ‘9’ cubierto, y con creces, por Radamel Falcao García, el nacido en Santa Lucía, Atlántico, ha tenido que hacer fila detrás del Tigre, de Jackson Martínez, de Carlos Bacca, y ahora, de Duván Zapata.

Pero Muriel ha tenido paciencia. Incluso para salir de su posición natural, en la que se destacó en el fútbol aficionado, en la que tuvo una explosiva aparición en el Deportivo Cali antes de ser vendido a Europa, sin haber completado siquiera diez partidos en primera división en Colombia. Se arriesgó a jugar como extremo sin serlo y cumplió sin brillar. Ahora, en otro esquema, Muriel parece reinventarse.



“Yo creo que ha llegado ese momento, de muchos años trabajando en silencio, con oportunidades, pero no con esa continuidad que quise tener en algún momento. Ahora me siento titular, parte fundamental de este equipo y eso ha llevado a que crezca mi confianza y lleguen los resultados, ojalá sea mucho más, que podamos seguir creciendo”, dijo Muriel en la zona mixta, tras anotar su primer doblete con la Selección. Y lo hizo contra Brasil, que no es poco.



Solamente en dos ocasiones, en toda la historia, Colombia le había marcado dos goles al pentacampeón del mundo: una, en 1969, en la eliminatoria para el Mundial de México 70, pero el partido se perdió 6-2. Anotaron Orlando Mesa y Jorge Gallego. La otra, en la Copa América de 1991, en el primer triunfo oficial, cuando convirtieron Anthony de Ávila y Arnoldo Iguarán. Ningún colombiano le había anotado un doblete a Brasil.

Sin embargo, Muriel fue generoso con sus compañeros: “La figura fue el equipo. Cuando tuvimos el balón lo manejamos bien, creamos muchas opciones a partir de contras. Lo que vinimos a plantear lo hicimos muy bien. Nos vamos con el sabor amargo de que en un descuido en el segundo tiempo se nos escapa la victoria”, explicó.

Antes de la llegada de Queiroz, Muriel había jugado 22 partidos con la Selección, ninguno de ellos completo. Apenas había marcado dos goles, uno a Guatemala, en 2013, y el otro, en Saint-Denis, contra Francia, el año pasado, a un equipo que meses después fue campeón del mundo.



Con el portugués, Muriel ha sido titular en seis de los nueve partidos que ha dirigido Queiroz, y si no estuvo los otros tres, fue porque, lamentablemente, se lesionó en el primer partido de la Copa América, frente a Argentina, en el que apenas pudo jugar 14 minutos. Y lleva tres goles: aparte de los dos del viernes, ya le había anotado a Panamá en El Campín. Y eso que no ha jugado en punta, sino arrancando por una banda, pero haciendo diagonales para asociarse con sus compañeros.



En esa idea táctica, ahora Queiroz está aprovechando una sociedad que se armó en esta temporada y que va a tener minutos de entrenamiento y rodaje con el Atalanta: está jugando contra Duván Zapata, que, hoy por hoy, es el heredero del puesto de Falcao. Y esa sociedad ya dio su primer fruto, en el segundo gol que le marcó Muriel a Brasil: sombrerazo de Roger Martínez, toque al centro a Zapata y habilitación para que su compañero llegue en carrera a rematar.



“Con Duván lo dijimos cuando llegamos, va a ser algo lindo, una ventaja para nosotros dos y para la Selección: conocer los movimientos, el día a día, dónde le gusta más recibir el balón. Eso nos va a beneficiar muchísimo. Eso nos lo pide muchísimo el técnico del Atalanta (Gian Piero Gasperini): el balón fuerte al pie para llevarla a la carrera. El gol llegó en una jugada de esas”, exclamó.

Muriel esperó su oportunidad, aguantó muchas críticas y tuvo paciencia. Hoy se siente titular de la Selección.



