Luis Fernando Muriel: 'Este gol no me sabe a nada'

Luis Fernando Muriel le anotó un golazo de tiro libre al Real Madrid, pero ese tanto, que llegó cuando el partido ya estaba 2-0, no sirvió para evitar la eliminación del Atalanta en la Liga de Campeones.

El equipo italiano perdió 3-1 y se despidió del torneo en cuartos de final. Ya había perdido 0-1 en el juego de ida.



Sobre el gol, Muriel opinó: "En ese momento uno no piensa en nada. Ya marcar ese gol en ese momento no significaba nada. Quería al menos, en los últimos minutos, probar algo diferente, a ver si se daba vuelta la situación. Personalmente, es algo lindo, pero no me sabe a nada después de la eliminación", declaró el colombiano, al final del partido, a ESPN.



Sobre si el gol de Karim Benzema en el primer tiempo sacó del partido al Atalanta, Muriel expresó: "Creo que no: igual la consigna de nosotros fue siempre hacer dos goles para pasar la eliminatoria. Eso no nos cambiaba los planes. Lo que sí nos cortó las piernas fue el segundo gol, la jugada en la que perdemos el balón y nos cobran el penalti. Ahí sí la sentimos difícil".



Muriel hizo el balance de la serie: "Cuando juegas con estos equipos hay que hacer partidos casi perfectos y en los dos juegos cometimos errores que nos costaron la eliminatoria. Hicimos muestro juego, presionamos, pero cuando se cometen errores un equipo como el Real Madrid los cobra".



