Luis Fernando Muriel habla claro y no le hace el quite a la victoria

Luis Fernando Muriel vuelve a la Selección Colombia y lo hace para dos partidos claves; el jueves contra Brasil y el 16 enfrentando a Paraguay, en Barranquilla. Esta es su actualidad.

Partido contra Brasil. “Este partido debemos afrontarlo con todas las armas que tenemos a disposición. Debemos ser inteligentes, el partido tendrá mucha fases y tendremos que saber interpretar los momentos del juego".



Su regreso. "Estoy contento de volver a estar acá. Reencontrarme con los compañeros y estar en la Selección da mucha motivación. Mi regreso lo recibo con mucha alegría".

James y otros temas



La mente. "La motivación está alta. La armonía es siempre la misma, el grupo está muy unido, acá se siente la alegría de volver a ver a los compañeros. La familiaridad se vive desde el primer momento".



La idea. "Si en cada entrenamiento nos convencemos, nos miramos a la cara y confiamos en el compañero, podremos ir a buscar un resultado positivo que es lo que queremos todos".



La vuelta de James Rodríguez. "El regreso de James nos da una posibilidad más para estos partidos. Él tiene una gran capacidad técnica, una gran visión de juego. Será una herramienta clave para nosotros. Sabemos lo que representa".



Su amistad con james. "A veces no vale la pena ni siquiera salir a aclarar rumores falsos. Nosotros tenemos la tranquilidad de la gran relación que tengo con James, nos conocemos desde que tenemos 17 años".



Su estado de forma. “Físicamente llego muy bien, este tiempo me sirvió mucho para trabajar en mi parte física. Me siento muy bien y creo que llego en gran condición. Siempre estoy en contacto con el Profe Rueda".



